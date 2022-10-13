Merkez Bankası Şahap Başkanı Kavcıoğlu: Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

Kavcıoğlu, 2021 yılında ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğini bildirdi.

ATO Başkanı Baran da dünya ekonomisinin pandemiden bu yana sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirterek, genel zorlukların üzerine Türkiye'nin ayrıca coğrafyasından kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını hatırlattı.

Baran, "Türkiye zorlu bir coğrafyada yıllardan beri sorunlarla mücadele ettiği halde ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak, dünyada güvenli bir ada olarak kalmayı başaran bir ülke" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna savaşı konusunda arabuluculuk rolü üstlenerek önemli bir diplomasi başarısı elde ettiğini kaydeden Baran, "Savaş halindeki iki ülke ile de ilişkilerimiz iyi. Aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile ticari ilişkilerini yürütebilen ülke biziz" dedi. Türkiye'nin savunma ve havacılık başta olmak üzere sanayi üretiminde kaydettiği gelişmelere de değinen Baran, "Türkiye bölgesinin tedarik merkezi olacak kapasite, güç ve imkâna sahiptir" diye konuştu.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen Baran, Merkez Bankası'nın reel sektörün finansmanını sağlamaya yönelik ihtiyati tedbirlerinin olumlu yansımaları olduğunu söyledi.