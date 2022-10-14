Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.10.2022 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2022 10:51
    ABONE OL

    14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları... ALTIN FİYATLARI bugün kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı?

    Haftanın beşinci gününde altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor merak konusu oldu. Gün içinde altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler için gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının alış - satış rakamlarını haberimize yazdık. Peki, altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ALTIN FİYATLARI bugün kaç TL?

    Haftanın beşinci gününde altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor merak konusu oldu. Gün içinde altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler için gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının alış - satış rakamlarını haberimize yazdık. Peki, altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın ne kadar? İşte merak edilenler...

    14 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    ALTIN ALINMALI MI, SATILMALI MI?

    Altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulunan İslam Memiş 'Sakın bunu yapmayın' diyerek, "Altın birikimi olanlar bana göre satmamalı. Düştükçe miktarını artırmalı. Çünkü düşüşler ortalama maliyeti düşürmek için fırsattır. Piyasalarda her ne kadar Fed konuşulsa da gerçekler fiyatlanmadı. Piyasalarda hava oldukça puslu. Ve altın puslu havayı sever" açıklamasında bulundu.

        ALTIN ALMANIN EN UYGUN SAATİ

        Yıldırımtürk, altın piyasasında fiyatların oluştuğu saatlerin 11.30 ile 12 arasında olduğunu söyledi.

        ALTINDA EN KARLI YATIRIM HANGİSİ?

        Altın yatırımında en karlı olan seçeneğin gram altın olduğu biliniyor. Gram altın hem değerinde satılır hem işçilik maliyetine sahip değildir. Aynı zamanda gram altın kuyumcularda 1 ile 20 gram aralığında satılabilir. Hemen herkesin kendi bütçesine göre alıp satabileceği altınlar arasında gram altın bulunuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Environment
        Haberler Ekonomi 14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları... ALTIN FİYATLARI bugün kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı?
            SON DAKİKA