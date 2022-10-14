14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları... ALTIN FİYATLARI bugün kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı?

ALTIN ALINMALI MI, SATILMALI MI?

Altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulunan İslam Memiş 'Sakın bunu yapmayın' diyerek, "Altın birikimi olanlar bana göre satmamalı. Düştükçe miktarını artırmalı. Çünkü düşüşler ortalama maliyeti düşürmek için fırsattır. Piyasalarda her ne kadar Fed konuşulsa da gerçekler fiyatlanmadı. Piyasalarda hava oldukça puslu. Ve altın puslu havayı sever" açıklamasında bulundu.