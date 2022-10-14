14 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları... ALTIN FİYATLARI bugün kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı?

Haftanın beşinci gününde altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor merak konusu oldu. Gün içinde altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler için gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının alış - satış rakamlarını haberimize yazdık. Peki, altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın ne kadar? İşte merak edilenler...
14 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALTIN ALINMALI MI, SATILMALI MI?
Altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulunan İslam Memiş 'Sakın bunu yapmayın' diyerek, "Altın birikimi olanlar bana göre satmamalı. Düştükçe miktarını artırmalı. Çünkü düşüşler ortalama maliyeti düşürmek için fırsattır. Piyasalarda her ne kadar Fed konuşulsa da gerçekler fiyatlanmadı. Piyasalarda hava oldukça puslu. Ve altın puslu havayı sever" açıklamasında bulundu.