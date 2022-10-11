EYT'liye eksik primi tamamlamanın 6 yolu! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İzlenecek yol haritası neler? İşte detaylar

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmalar sürerken; eksik primi olanlar, bunları tamamladıktan sonra emeklilik sistemine girecek. Burada eksik primi tamamlamanın 6 yolu bulunuyor:

■ 3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK: 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 10 yıllık primle emekli olma imkanı var.

■ ASKERLİK BORÇLANMASI: Erkekler askerde geçen günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor. Bu günler ayrıca işe başlangıç tarihini geri de çekiyor.

■ DOĞUM BORÇLANMASI: Sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. Her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün kazanılabiliyor. 3 çocuk için borçlanan bir kadın, 2160 gün kazanıp eksik primini tamamlayarak EYT'li olabilir.

■ İHYA: Bağ-Kur'lu vatandaşlar geçmişte eğer primlerini ödememişlerse günleri donduruluyor, borçları da siliniyor. Ancak bu dondurulan günleri ihya sistemi ile yeniden kazanmak mümkün.

■ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA: Çalışma imkanı bulamayan sigortalılar eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak tamamlama fırsatına sahip.

■ HİZMET TESPİTİ İLE TESCİL: Primi eksik olan EYT'liler için bir başka imkan da hizmet tespit davası. Geçmişte sigortası yapılmış ancak primi yatırılmamış olanlar ya da sigortasız çalıştırılanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebilir ve işe başlangıç tarihini geri çekebilir. Sigorta girişi yapılıp primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresine bakılmazken, kayıt dışı çalıştırılmış olanlar için geriye doğru zaman aşımı süresi bulunuyor.

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