Faiz silahına sarılan Fed'e resesyon ve küresel kriz uyarısı! İşte Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemi

Bu durumun Avrupa'nın yanı sıra diğer tüm ülke ekonomilerine de zarar verdiğini vurgulayan Schafer, "Dünya çapında tüm ülkeler kendi para birimlerini ve ticaret hadlerini korumak için Fed'in agresif faiz artırımlarını takip etmek zorunda kalıyor. Ciddi bir resesyonun eşiğinde olmasına rağmen yüksek enerji fiyatları nedeniyle diğer ülkeler de faiz oranlarını artırmak zorunda kalıyor ve bu da onların ekonomilerine önemli derecede zarar verecektir. Fed, en son faiz oranlarını bu kadar agresif yükselttiğinde küresel finansal krizle sonuçlanmıştı." diye konuştu.

EKONOMİLERE EK YÜK

Schafer, adım adım gelen resesyonun tüm zamanların en büyük durgunluğu olabileceğini belirterek, "Fed'in agresif faiz artırımları devam ederse ve diğer ülkeler kendilerini Fed'i takip etmek zorunda hissederse ben bunun gerçekçi bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu, halihazırda yüksek enerji faturalarının zararlı ekonomik etkilerinden muzdarip olan ekonomilere ek bir yük anlamına geliyor." dedi.