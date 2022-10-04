Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artıyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artıyor. Bizim ekonomi modelimiz zamanında atılmış bir adımdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve son zamanlarda her gün ifade ettiğimi ve uyguladığımız politikaları şimdi BM çağrı yaparak tekrar ediyor. Öte yandan savaş nedeniyle ülkelerin gıda arz güvenliğine ilişkin endişeler artarken küresel gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzalanan tahıl koridoru anlaşması fiyatların önemli oranda gevşemesini sağlamıştır.

Dünyada bunlar yaşanırken, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ekonomi yönetimi olarak bizler Türkiye ekonomik modelini kurguladık ve hayata geçirdik. Selektif kredi politikasıyla kredilerin üretirken alanlarda değerlendirilmesini teşvik ediyoruz. Küresel değer zincirlerinden daha da fazla pay almalarını hedefliyoruz.

Salgın sonrası dünya ekonomisi önemli bir dönüşüm sürecinden geçerken adımlar atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ekonomi dönüşüm zirvesinde önemli iki gün geçirdik. Dünyanın 4 bir yanında saygın akademisyenlerle bir araya geldik. İki dolu dolu günü birlikte geçirdik.

İstişare ve paylaşımlar bizlere bir kez daha Türkiye ekonomi modelimizin ne kadar isabetli ve zamanında atılmış bir adım olduğunu teyit etmiştir.

Sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli gösterge olan makine yatırımları 11 çeyrekten bu yana üst üste artmaya devam ediyor. İsihdam artışımız bu yılın ilk yılında 613 bin kişilik artışla ülkemiz OECD ülkeleri arasında salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke olmayı başarmıştır.

Salgın döneminde küresel ticaret ve tedarik zincirindeki aksamalardan negatif etkilense de eylül 2022 itibarıyla ihracatımız yıllık bazda 252.6 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyesine ulaşmıştır. Türkiye büyümeye, kalkınmaya devam ederken Yalova'mızda büyümesini sürdürüyor. Bugün burada ülkemizde yatırım alanında öncü sektör olan tekstil ve hazır giyim sektörü firmalarından birinin lojistik merkezi açılışı için bir aradayız.

Tekstil ve hazır giyim sektörümüz yüksek istihdam sağlamasının yanı sıra büyük oranda ihracat odaklıdır. Dünyanın en büyük 6. hazır giyim ihracatçısı konumuna gelmiş bulunmaktayız.

"İHRACATINI DAHA DA ARTIRACAĞINDA ŞÜPHEMİZ YOK"

Bu yıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Esnek üretim yapısına sahip hazır giyim sektörümüzün devletimizin sağladığı desteklerle ihracatını daha da artıracağında şüphemiz yok.

Son yıllarda istihdamda, ihracat ve büyümede elde ettiğimiz başarılar diğer ülkelerle kıyaslandığında parmakla gösterilecek niteliktedir. Doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz. Söylediklerimiz birileri tarafından manipüle edilebilir. Çağrılar bu ülkeden çıkan çağrılarla mutlaka aynı frekansta buluşacak.

Elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerini örtmek için sürekli gündemi çarpıtacak yeni malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar. Bu zeval mevcut küresel gerçekler, çarpıtılmış spekülatif açıklamalar ve ucuz algı operasyonlarından başka hiçbir gayret göstermiyorlar.

Son 20 yılda ayağa kalkan özgüvenini yeniden kazanan milletimiz sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse bu ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir.

"YENİ DÜNYADA TÜRKİYE YÜZYILINI YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bu odaklar milletimizin karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini kendiler ide biliyorlar. Mesnetsiz saldırılarını çaresizce artırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bizler ülkemize yeni tesisler kazandırıyoruz. Ne yapıyoruz? Dönüşen bu yeni dünyada Türkiye yüzyılını yazmaya devam ediyoruz.

Ay yıldızlı bayrağımız küresel arenada her geçen gün daha da yükseklere çıkacaktır. Biz iş adamı ile iş adamı gibi konuşuruz. Çiftçi ile çiftçinin dilinden konuşuruz. Enflasyon olduğu zaman onunla nasıl mücadele edileceğini iyi biliriz.

Siz manipülatif, yalan dolan hezeyanlarla sözlerinizi devam ettirin, siz havuzunuzda çırpınmaya devam edin. Ülkeyi büyüterek 21.yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olmaya devam edecek diyeceğiz.

Ülkemiz için üreten, emek veren herkesin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu lojistik tesisin Yalova'mız ve milletimize hayırlı olsun dilekleri ile sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.

BM'DEN FAİZ ARTIŞLARINI DURDURUN ÇAĞRISI

Türkiye, tüm dünyanın faiz artırdığı dönemde faiz indirimine giderek büyüme beklentilerini sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı. Bu gelişmenin gölgesinden Birleşmiş Millet'den dikkat çeken bir çağrı geldi. BM, merkez bankalarını faiz artışlarını durdurmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), mevcut para politikalarının gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyayı resesyona götürebileceği uyarısında bulundu.



UNCTAD'ın açıkladığı 2022 Ticaret ve Kalkınma Raporu'nda bu yılki küresel büyüme rakamları değerlendirilirken geleceğe dair öngörüler paylaşıldı.

Raporda 2022'nin sonuna doğru küresel büyüme yüzde 2,5 olarak öngörülürken bu oranın 2023'te yüzde 2,2'ye gerileyeceği tahmini yapıldı.

ABD'DEKİ FAİZ ARTIRIMI 360 MİLYAR DOLAR GELİR KAYBI YARATTI

Gelişmiş ülkelerdeki ani faiz artırımları ve mali sıkılaştırma uygulamalarının, halihazırdaki Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da etkisiyle küresel ekonomik yavaşlamayı gerilemeye dönüştürdüğü, bu durumun düşük ve orta gelirli ülkeler için tehlike arz ettiği kaydedildi.

Örnek olarak ABD'de bu yılki faiz artırımlarının, gelişmekte olan ülkelerde toplam 360 milyar ABD doları gelir kaybı yaşatacağı bilgisi verildi.

Faiz artırımları yüzünden gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal parasının bu yıl dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybettiği vurgulandı.

"RESESYONU ÖNLEMEK İÇİN HALA ZAMAN VAR"

Rapora ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, "Gelişmiş ülkelerdeki para politikaları ve mali uygulamalar, 2008 ve 2020'deki Kovid-19 şokundan daha kötü bir hasara yol açarak dünyayı küresel resesyon ve uzun süreli durgunluğa sürükleme riski taşımaktadır." dedi.

Grynspan, öngörülen küresel resesyonun önlenmesi için hala zaman olduğuna dikkati çekerek gelişmiş ülkelere mali politikalarını bu doğrultuda yeniden düzenleme çağrısı yaptı.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatırken, "Bu yaklaşımın temel amacı sürdürülebilir büyüme politikasına girmeyi sağlamak, konjonktürel sıkıntıları bertaraf etmek, uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Kısa sürede üst dengeye ulaşacağız. Modelin en önemli sac ayağı ise TL'ye olan güvenin artırılmasıdır. Modelin başarısı için maliye politikasının tek başına yeterli olmayacağı açıktır" demişti.

Türkiye, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının sonuçlaırna rağmen büyüme rakamlarını sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı.