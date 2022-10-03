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    • Ekonomi
    • 04.10.2022 00:32
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    • 04.10.2022 00:46
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    Birileri Türkiye Ekonomi Modeli'ni kötüleyedursun! BM'den dünyadaki merkez bankalarına 'faiz artışlarını durdurun' çağrısı...

    Türkiye, tüm dünyanın faiz artırdığı dönemde faiz indirimine giderek büyüme beklentilerini sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı. Bu gelişmenin gölgesinden Birleşmiş Millet'den dikkat çeken bir çağrı geldi. BM, merkez bankalarını faiz artışlarını durdurmaya çağırdı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    BM’den bankalara faiz artışını durdurun çağrısı

    Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), mevcut para politikalarının gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyayı resesyona götürebileceği uyarısında bulundu.

    UNCTAD'ın açıkladığı 2022 Ticaret ve Kalkınma Raporu'nda bu yılki küresel büyüme rakamları değerlendirilirken geleceğe dair öngörüler paylaşıldı.

    Raporda 2022'nin sonuna doğru küresel büyüme yüzde 2,5 olarak öngörülürken bu oranın 2023'te yüzde 2,2'ye gerileyeceği tahmini yapıldı.



    ABD'DEKİ FAİZ ARTIRIMI 360 MİLYAR DOLAR GELİR KAYBI YARATTI
    Gelişmiş ülkelerdeki ani faiz artırımları ve mali sıkılaştırma uygulamalarının, halihazırdaki Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da etkisiyle küresel ekonomik yavaşlamayı gerilemeye dönüştürdüğü, bu durumun düşük ve orta gelirli ülkeler için tehlike arz ettiği kaydedildi.

    Örnek olarak ABD'de bu yılki faiz artırımlarının, gelişmekte olan ülkelerde toplam 360 milyar ABD doları gelir kaybı yaşatacağı bilgisi verildi.

    Faiz artırımları yüzünden gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal parasının bu yıl dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybettiği vurgulandı.



    "RESESYONU ÖNLEMEK İÇİN HALA ZAMAN VAR"
    Rapora ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, "Gelişmiş ülkelerdeki para politikaları ve mali uygulamalar, 2008 ve 2020'deki Kovid-19 şokundan daha kötü bir hasara yol açarak dünyayı küresel resesyon ve uzun süreli durgunluğa sürükleme riski taşımaktadır." dedi.

    Grynspan, öngörülen küresel resesyonun önlenmesi için hala zaman olduğuna dikkati çekerek gelişmiş ülkelere mali politikalarını bu doğrultuda yeniden düzenleme çağrısı yaptı.



        TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ NEDİR?
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatırken, "Bu yaklaşımın temel amacı sürdürülebilir büyüme politikasına girmeyi sağlamak, konjonktürel sıkıntıları bertaraf etmek, uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Kısa sürede üst dengeye ulaşacağız. Modelin en önemli sac ayağı ise TL'ye olan güvenin artırılmasıdır. Modelin başarısı için maliye politikasının tek başına yeterli olmayacağı açıktır" demişti.

        Türkiye, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının sonuçlaırna rağmen büyüme rakamlarını sürekli geliştirmiş, tüm dünyada konuşulan bir başarıya imza atmıştı.

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        Kuruluş Osman
        Haberler Ekonomi Birileri Türkiye Ekonomi Modeli'ni kötüleyedursun! BM'den dünyadaki merkez bankalarına 'faiz artışlarını durdurun' çağrısı...
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