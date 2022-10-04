Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, eylülde tüketici yıllık enflasyonu alkol-tütün-altın hariç tüm alt gruplarda yükselirken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 1,55 puanla enerji grubundan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,08 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 83,45'e yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, eylül ayında yıllık enflasyon alkol-tütün-altın grubunda bir miktar gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı ise enerji ve hizmet gruplarından geldi.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimleri eylülde bir miktar yavaşlarken, yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etti.