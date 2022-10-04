Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, eylülde tüketici yıllık enflasyonu alkol-tütün-altın hariç tüm alt gruplarda yükselirken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 1,55 puanla enerji grubundan geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,08 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 83,45'e yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.
Rapora göre, eylül ayında yıllık enflasyon alkol-tütün-altın grubunda bir miktar gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı ise enerji ve hizmet gruplarından geldi.
Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimleri eylülde bir miktar yavaşlarken, yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etti.
Söz konusu gelişmelerle eylülde önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı enerjide 1,55 puan, hizmette 1,08 puan, gıdada 0,51 puan ve temel malda 0,21 puan artarken, alkol-tütün-altın grubunda 0,11 puan azaldı.
KİRA GRUBUNDA AYLIK ARTIŞ HIZ KAZANDI
Hizmet fiyatları eylülde yüzde 3,90 artarken, grup yıllık enflasyonu 3,46 puan yükselişle yüzde 57,76'ya çıktı. Bu dönemde yıllık enflasyon, ulaştırma ve kirada daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda artış kaydetti.
Ulaştırma alt grubunda fiyatların yüzde 6,95 yükselmesiyle yıllık enflasyon da 7,69 puan artışla yüzde 97,98 seviyesine ulaştı. Bu gelişmede, servis ücretlerine bağlı olarak otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığının yanı sıra havayolu ve demiryolu yolcu taşımacılığı kalemleri öne çıktı. Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri ise geriledi.
Kira alt grubunda aylık artış yüzde 5,45'e yükselirken, mevsimsellikten arındırmış veriler önceki aylara kıyasla hızlanmaya işaret etti. Diğer hizmetlerde fiyatlar aylık bazda yüzde 3,64 arttı. Üniversite ücretlerindeki artış neticesinde eğitim hizmetleri ve trafik sigortasına bağlı olarak sigorta hizmetleri dikkati çeken kalemler oldu.
Bu dönemde, lokanta-otel alt grubunda fiyatlar da yüzde 2,43 ile önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir şekilde arttı ve alt grup yıllık enflasyonu 0,39 puan yükselişle yüzde 81,34'e ulaştı.
YILLIK ENFLASYON DAYANIKLI MALLARDA GERİLEDİ
Temel mal grubunda eylül ayında yıllık enflasyon 0,58 puan artışla yüzde 77,49'a çıktı. Bu dönemde, yıllık enflasyon dayanıklı mallarda gerilerken diğer alt gruplarda yükseldi.
Altın hariç dayanıklı mal fiyatları eylülde yüzde 0,98 artarken, bu gelişmede yüzde 2,46'yla elektrikli ve elektriksiz aletler öne çıktı. Mobilya fiyatlarındaki yüzde 0,34'lük gerileme ise daha olumsuz bir görünümü sınırladı. Böylelikle, alt grup yıllık enflasyonu 1,83 puan azalışla yüzde 89,96'ya geriledi.
Yeni sezon etkisinin izlendiği giyim ve ayakkabı grubunda yıllık enflasyon eylülde 2,24 puan artarak yüzde 39,62'ye çıktı. Diğer temel mallarda ise fiyat artışları grup geneline yayılırken, kişisel bakım ürünleri ve evle ilgili temizlik malzemeleri dikkati çekti. Grubun aylık enflasyonu da eylülde 3,01 olarak gerçekleşti.