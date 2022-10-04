Esnafa ‘SSK’ formülü Bağ-Kur’lulara hızlı emeklilik: 3 ayrı dönem 3 ayrı hesap!

Bağ-Kur'luların emeklilik primlerine yeni model gündemde. Bunun sinyalini geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bilgin, esnafın sorunlarına değinirken, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim" dedi.
Bu açıklamayla birlikte gözler Bağ-Kur'lulara yönelik yapılacak çalışmaya çevrildi. SSK'lı ile Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi 4000 güne varan prim farkı bulunuyor. Kısmi emeklilikte de fark 1800 güne kadar çıkıyor. Çalışmayla SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki bu prim gün farklarının kaldırılması bekleniyor. Eğer primler eşitlenirse Bağ-Kur'lular daha az primle emekli olabilecek.
3 AYRI DÖNEM, 3 AYRI HESAP
Prim eşitleme çalışmaları 3 ayrı dönem masaya yatırılarak yürütülecek. Çünkü işe giriş tarihine göre istenen prim tutarları farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lılar işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gün ile emekli olabilirken, bu süre Bağ-Kur'lu kadınlarda 7200'e, erkeklerde 9000'e çıkıyor. Yani kadınlarda 2200, erkeklerde 4000 prim güne varan fark bulunuyor. Burada bir eşitleme olması halinde Bağ-Kur'luların 5000-5975 gününün bulunması yetecek.