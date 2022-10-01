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    • Ekonomi
    • 01.10.2022 16:27
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    • 01.10.2022 16:42
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    EYT'de geri sayım başladı! AK Parti'den net açıklama: Düzenleme kaç kişiyi kapsayacak? Ne zaman yasalaşacak?

    TBMM yeni yasama yılı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Yasama yılı kapsamında Meclis'e gelecek çok sayıda yasa teklifi milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yeni dönemde Meclis'te görüşülmesi beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili de, net bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesi ile ilk etapta 1 milyondan fazla kişinin emekli olacağını açıkladı. Düzenlemenin çıkış tarihi olarak Ocak ayı başı işaret edildi.

    EYT’de geri sayım başladı!

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesi konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların sayısını açıkladı.

    1.5 MİLYONA YAKIN KİŞİ EMEKLİ OLACAK
    Sarıeroğlu, yapılan çalışmaya dair önemli detayları paylaştı.

    Sarıeroğlu şunları söyledi:
    Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.

    Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak.

    ASGARİ ÜCRETTE GÜÇLÜ BİR ARTIŞ
    Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi: Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz.

    EYT OCAK AYI BAŞINDA NETLEŞECEK
    AK Parti Grup Başkanvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında gündemini değerlendirdi.

        Akbaşoğlu, açıklamalarında Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaları aktararak sorunun üzerinde çalışmaların tamamlandığını ve netleşmesinin çok uzun zamana yayılmayacağı mesajını verdi. Akbaşoğlu, "Ocak ayı başında EYT'nin netleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

        5 SORUDA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
        1- Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı?
        1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi.

        Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

            Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

            2- 1999'daki değişiklik emeklilik koşullarını nasıl etkiledi?
            1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019'da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti.

            1999'daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994'te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi. Yani kanun değişikliği ile bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendiği gibi 750 gün de fazladan prim ödemesi istendi.

            3- Mevcut koşullarda nasıl emekli olunuyor?
            1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000'e çıkartıldı.

                Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek.

                Örneğin ilk defa çalışmaya Ağustos 2022'de başlayacak bir kişi, hiç ara vermeden 7200 gün çalışması halinde prim koşulunu Ağustos 2042'de yerine getirecek. Ağustos 2042'de prim koşulunu yerine getiren erkek sigortalı 64 yaşında, kadın sigortalı ise 62 yaşında emekli olacak.

                4- EYT'liler ne istiyor, sorun yaşayan kaç kişi?
                Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

                Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.

                Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

                5- EYT konusunda hükümetin tavrı ne, olası çözüm önerileri neler?
                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz'da "Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." açıklamasını yapmıştı.

                Bakan Bilgin'in bu ifadeleri EYT'lileri umutlandırırken, kamuoyu EYT sorunuyla ilgili somut adımlar beklemeye başladı. Sonraki süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.

                    Kamuoyunda, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor.

                    Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

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                    Haberler Ekonomi EYT'de geri sayım başladı! AK Parti'den net açıklama: Düzenleme kaç kişiyi kapsayacak? Ne zaman yasalaşacak?
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