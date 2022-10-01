Milyonlara yeni destek! Bu ödemeler de Ocak’ta zamlanacak: Sosyal yardımlar yükseliyor

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 512 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 268 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da 1 Ocak'ta devreye girecek yeni asgari ücretle değişecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına halen bin 226 lira aylık ödenirken, bu tutar bin 512 lira olacak. Bu destekten de halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselecek.