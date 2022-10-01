Milyonlara yeni destek! Bu ödemeler de Ocak’ta zamlanacak: Sosyal yardımlar yükseliyor

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Her kesimine yönelik destek bulunuyor. Sosyal yardımlarda geçtiğimiz günlerde yeni perde açıldı. Aile, çocuk ve fatura destekleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı, kapsam genişletildi. Artışların devamı gelecek. Önümüzdeki Ocak ayında da pek çok sosyal destek ödemesi zamlanacak.
Memur maaş katsayısındaki artış, yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yansıyacak. Artış için ipucu da geldi. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ndeki yüzde 73.88'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre memurların yüzde 8'lik Ocak zammı TÜFE farkıyla yaklaşık yüzde 23.3'e ulaşabilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, sosyal yardımları şöyle değiştirecek:
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 894 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle değişecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa bu destekten yararlanılabiliyor. Bu tutar yükselecek.