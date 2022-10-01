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    • Ekonomi
    • 01.10.2022 13:13
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    • 01.10.2022 13:23
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    Milyonlara yeni destek! Bu ödemeler de Ocak’ta zamlanacak: Sosyal yardımlar yükseliyor

    Aile, çocuk ve fatura destekleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Ocak’ta da pek çok destek artacak. Enflasyon tahminlerine göre yaşlıya bin 894, engelliye bin 512-2 bin 268, evde yakınına bakana 4 bin 113 lira verilecek. Hastalar ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek. İşte detayları…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Milyonlara yeni destek!

    Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Her kesimine yönelik destek bulunuyor. Sosyal yardımlarda geçtiğimiz günlerde yeni perde açıldı. Aile, çocuk ve fatura destekleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı, kapsam genişletildi. Artışların devamı gelecek. Önümüzdeki Ocak ayında da pek çok sosyal destek ödemesi zamlanacak.

    Memur maaş katsayısındaki artış, yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yansıyacak. Artış için ipucu da geldi. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ndeki yüzde 73.88'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre memurların yüzde 8'lik Ocak zammı TÜFE farkıyla yaklaşık yüzde 23.3'e ulaşabilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, sosyal yardımları şöyle değiştirecek:

    65 YAŞ AYLIĞI
    Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 894 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle değişecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa bu destekten yararlanılabiliyor. Bu tutar yükselecek.

        EVDE BAKIM AYLIĞI
        Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 4 bin 113 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3.666,90 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar artacak.

        ENGELLİ AYLIĞI
        Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 512 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 268 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da 1 Ocak'ta devreye girecek yeni asgari ücretle değişecek.

        ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
        18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına halen bin 226 lira aylık ödenirken, bu tutar bin 512 lira olacak. Bu destekten de halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselecek.

        HASTALAR
        Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 3 bin 336 lira tutarındaki yardım da 4 bin 113 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılıyor. İki ödemeden de yararlananlar 4 bin 713 lira alabilecek.

            ÇOCUK DESTEĞİ
            Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zam görecek. Tahmin gerçekleşirse, çocuklar için yapılan SED ödemesi okul öncesinde bin 584 liradan bin 953 liraya, ilköğretimde okuyanda 2 bin 376 liradan 2 bin 930 liraya, ortaöğretimde okuyanda 2 bin 535 liradan 3 bin 126 liraya, yükseköğrenimde okuyanda 2 bin 852 liradan 3 bin 516 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenlere bin 584 lira yerine bin 953 lira, kurum bakımından ayrılan gençlere de bin 267 lira yerine bin 563 lira ödeme olacak.



            SOSYAL YARDIMLAR
            65 yaş aylığı
            Mevcut: 1.536,70 TL
            Yeni: 1.894 TL

            Evde bakım desteği
            Mevcut: 3.336,00 TL
            Yeni: 4.113 TL

            Kronik hastalık yardımı
            Mevcut: 3.336,00 TL
            Yeni: 4.113 TL



            Engelli yakını aylığı
            Mevcut: 1.226,69 TL
            Yeni: 1.512 TL

            Engelli aylığı
            - % 40-69 arası
            Mevcut: 1.226,69 TL
            Yeni: 1.512 TL
            - % 70 ve üstü
            Mevcut: 1.840,04 TL
            Yeni 2.268 TL



                Sosyal ve Ekonomik Destek
                - Çocuk (Okul öncesi)
                Mevcut: 1.584,61 TL
                Yeni: 1.953 TL

                - Çocuk (İlköğretim)
                Mevcut: 2.376,92 TL
                Yeni: 2.930 TL

                - Çocuk (Ortaöğretim)
                Mevcut: 2.535,38 TL
                Yeni: 3.126 TL



                - Çocuk (Ortaöğretim çağında okumayan)
                Mevcut: 1.584,61 TL
                Yeni: 1.953 TL

                - Çocuk (Yükseköğretim)
                Mevcut: 2.852,31 TL
                Yeni: 3.516 TL



                - Kuruluş bakımından ayrılan gençler
                Mevcut: 1.267,69 TL
                Yeni: 1.563 TL

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                Haberler Ekonomi Milyonlara yeni destek! Bu ödemeler de Ocak’ta zamlanacak: Sosyal yardımlar yükseliyor
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