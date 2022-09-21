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    • Ekonomi
    • 21.09.2022 14:57
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    • 21.09.2022 15:15
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    Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması: "Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatından kurtaracağız"

    Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." dedi. EYT ile ilgili de konuşan Bilgin, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Bilgin’den flaş asgari ücret açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

    ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKÇİLERİMİZİ ENFLASYONUN TAHRİBATINDAN KURTARACAĞIZ
    Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." dedi.

    EYT DÜZENLEMESİ İÇİN FLAŞ 'PRİM' AÇIKLAMASI
    Bilgin EYT konusunda ise, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.


    2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
    Yıl sonu enflasyon TCMB beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 437 lira olması tahmin edilmekte. 2023 Ocak asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında kesin olarak açıklanması bekleniyor.

    ASGARİ ÜCRETE 3. ZAM
    Bakan Bilgin, asgari ücrete Kasım ayında zam gelip gelmeyeceği konusunda da "Şu anda gündemimizde yok. Aralık ayında görüşeceğiz. Zaten açıkladık." dedi.

    Ancak yeni yıl yaklaşırken Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret zammı ile alakalı ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70 oranında. Bu orana göre asgari ücrete bin 937 TL'lik bir zam yapılması konuşuluyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirtmiş, yılbaşını işaret etmişti. Cumhurbaşkanı, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında soruları cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı içinde 3'üncü bir asgari ücret zammının şu an gündemlerinde yer almadığını ancak bu konunun aralık ayında masaya yatırılacağını belirtti.

        Merkez Bankası'nda gelen açıklamaya göre, "Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir yıl önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur" bilgisi paylaşıldı.

        Yapılan bu açıklamaya göre, enflasyon beklentisi yüzde 70 oranına yükseldi. Temmuz ayın asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam yapılmıştı. Yeni verilere göre, Ocak 2023'te asgari ücrete yapılacak zammın bin 937 TL olup, asgari ücretin 7 bin 437 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

        Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.

        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU:
        2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL, Brüt: 488.70 TL,

        2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL, Brüt: 531 TL,

        2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL, Brüt: 562.50 TL,

        2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL, Brüt: 608.40 TL,

        2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL, Brüt: 666 TL,

        2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL, Brüt: 729 TL,

        2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL, Brüt: 796.50 TL,

        2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL, Brüt: 886.50 TL,

        2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL, Brüt: 978.60 TL,

        2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL, Brüt: 1,071 TL,

        2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL, Brüt: 1,201.50 TL,

        2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL, Brüt: 1,647 TL,

        2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL, Brüt: 1,777.50 TL,

        2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL, Brüt: 2,029 TL,

        2019 yılı asgari ücret Net: 2.020 TL, Brüt: 2.558 TL,

        2020 yılı asgari ücret Net: 2.324 TL, Brüt: 2.943 TL,

        2021 yılı asgari ücret Net: 2.825,90 TL, Brüt: 3.577,50 TL,

        2022 yılı asgari ücret ilk altı ay 4,250 TL, Temmuz-Aralık dönemi 5500 TL.

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        Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması: "Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatından kurtaracağız"
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