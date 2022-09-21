Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması: "Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatından kurtaracağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.
ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKÇİLERİMİZİ ENFLASYONUN TAHRİBATINDAN KURTARACAĞIZ
Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." dedi.
EYT DÜZENLEMESİ İÇİN FLAŞ 'PRİM' AÇIKLAMASI
Bilgin EYT konusunda ise, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.
2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yıl sonu enflasyon TCMB beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 437 lira olması tahmin edilmekte. 2023 Ocak asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında kesin olarak açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE 3. ZAM
Bakan Bilgin, asgari ücrete Kasım ayında zam gelip gelmeyeceği konusunda da "Şu anda gündemimizde yok. Aralık ayında görüşeceğiz. Zaten açıkladık." dedi.
Ancak yeni yıl yaklaşırken Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret zammı ile alakalı ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70 oranında. Bu orana göre asgari ücrete bin 937 TL'lik bir zam yapılması konuşuluyor.