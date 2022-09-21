Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması: "Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatından kurtaracağız"



2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyon TCMB beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 437 lira olması tahmin edilmekte. 2023 Ocak asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında kesin olarak açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE 3. ZAM

Bakan Bilgin, asgari ücrete Kasım ayında zam gelip gelmeyeceği konusunda da "Şu anda gündemimizde yok. Aralık ayında görüşeceğiz. Zaten açıkladık." dedi.

Ancak yeni yıl yaklaşırken Ocak 2023'te yapılacak asgari ücret zammı ile alakalı ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70 oranında. Bu orana göre asgari ücrete bin 937 TL'lik bir zam yapılması konuşuluyor.