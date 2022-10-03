TÜİK Ekim ayı kira artış oranı kaç oldu? Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama EKRANI! 2022 İş yeri kirası hesapla!

Kira artış oranı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2022 İş yeri kirası hesaplama nasıl yapılır? TÜİK Ekim ayı kira artış oranı kaç oldu? Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama EKRANI!
TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI!
Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2022
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2022
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı.
KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Kira artış oranın hesaplamalarında enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirlemede etkendi. Ancak yılbaşından bu yana önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.
Söz konusu sabit orana göre, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak zam oranı en fazla yüzde 25 olacak.