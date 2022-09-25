EYT yasasının detaylarını TAKVİM tek tek açıklıyor! Model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini ve tek model üzerindeki teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki bu model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?... İşte 7 adımda teknik çalışmanın detayları...
25.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 25.09.2022 06:59
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de teknik çalışmanın sürdüğünü açıklayıp Aralık ayını işaret etmişti.