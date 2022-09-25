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Haberler Ekonomi EYT yasasının detaylarını TAKVİM tek tek açıklıyor! Model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?

EYT yasasının detaylarını TAKVİM tek tek açıklıyor! Model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini ve tek model üzerindeki teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki bu model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?... İşte 7 adımda teknik çalışmanın detayları...

FARUK ERDEM
25.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 25.09.2022 06:59
EYT yasasının detaylarını TAKVİM tek tek açıklıyor! Model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

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EYT yasasının detaylarını TAKVİM tek tek açıklıyor! Model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?

Tek model üzerinde yoğunlaşan çalışmalarda teknik kısımla ilgili detaylar üzerinde duruluyor.

EYT yasasının detaylarını TAKVİM tek tek açıklıyor! Model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de teknik çalışmanın sürdüğünü açıklayıp Aralık ayını işaret etmişti.

EYT yasasının detaylarını TAKVİM tek tek açıklıyor! Model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?

Teknik çalışma sırasında 7 başlıkta değerlendirme yapılıyor.

EYT yasasının detaylarını TAKVİM tek tek açıklıyor! Model neyi içeriyor? Kimler emekli olabilecek? Teknik çalışma hangi konuları kapsıyor?

1) PRİM ÖNEM KAZANIYOR
Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor.

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