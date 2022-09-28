Borcun üstü çiziliyor! Çiftçileri rahatlatacak düzenlemeler devrede





FAİZSİZ KREDİ

Toplantıda borçların faizlerinin tamamının silinmesi kararı alınırken, Dicle EDAŞ'ın anaparadan da yüzde 25 indirime gideceği taahhüdü verdiği öğrenildi. Ayrıca diğer şirketlerin de borcu olan çiftçilerle ikili anlaşmalar yoluyla yine anaparada borcu silebileceği konuşuldu. Çiftçilerin aylık değil hasat yaptığında faturasını ödemesini öngören düzenleme kapsamında, borçları da taksitlendirilecek. Eski borçlar için de çiftçiye Ziraat Bankası'ndan 5 yıl vadeyle faizsiz kredi verilecek.