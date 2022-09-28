Borcun üstü çiziliyor! Çiftçileri rahatlatacak düzenlemeler devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin elektrik borçlarını ödeyebilmesi için tanınan fırsatları açıklarken, yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin biriken elektrik borçlarının faizi tamamen, anaparasının ise yüzde 25'ine kadarı silinebilecek. Çiftçi bu şekilde kendisine fatura edilen 8 milyar liralık borç yükünden kurtulacak. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası yetkilileri ile 21 elektrik dağıtım şirketinin genel müdürleri bir araya geldi.
FAİZSİZ KREDİ
Toplantıda borçların faizlerinin tamamının silinmesi kararı alınırken, Dicle EDAŞ'ın anaparadan da yüzde 25 indirime gideceği taahhüdü verdiği öğrenildi. Ayrıca diğer şirketlerin de borcu olan çiftçilerle ikili anlaşmalar yoluyla yine anaparada borcu silebileceği konuşuldu. Çiftçilerin aylık değil hasat yaptığında faturasını ödemesini öngören düzenleme kapsamında, borçları da taksitlendirilecek. Eski borçlar için de çiftçiye Ziraat Bankası'ndan 5 yıl vadeyle faizsiz kredi verilecek.
TARIMSAL DESTEKLERİN YOLU AÇILACAK
Elektrik faturasını ödemeyen ve cezaya giren çiftçiler, gübre, mazot gibi tarımsal desteklerin yanı sıra elektrik sübvansiyonlarından da faydalanamıyordu. Çiftçiler şimdi Ziraat Bankası ile kredi protokolü imzalayarak, bölgesinde görevli tedarik şirketi ile uzlaşmaya varmasının hemen ardından sisteme kayıt yaptırarak desteklerden de faydalanmaya başlayacak.