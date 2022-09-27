İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor! 47 milyon yolcu, Avrupa'da birinci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün sosyal paylaşım sitesi "Twitter" hesabından, "İstanbul Havalimanı yüz yıllık rakiplerini ezip geçti" şeklindeki paylaştığı verilerle, 2022'nin ilk 7 aylık döneminde İstanbul Havalimanı'nın 34,2 milyon yolcuyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını duyurmuştu.
Bu paylaşımın ardından bir açıklama da İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan geldi.
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımımı alıntılayan Samsunlu da, "Son yolcu sayımız 47 milyon" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında eylül ayında birinciliğini sürdürdü.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19-26 Eylül 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1286 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur. Türk Hava Yolları günlük ortalama 1376 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında üçüncü olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
EUROCONTROL raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama 1272 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci sırada yer alırken, Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise 1236 uçuşla üçüncü oldu.