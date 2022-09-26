Çalışana fatura desteği ve yemek ücreti müjdesi nasıl fayda sağlayacak? İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında işveren ve çalışanları ilgilendiren yemek parası, elektrik ve doğal gaz ücretleriyle ilgili yeni kararları açıklamıştı. Buna göre temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnası 34 liradan 51 liraya çıkarıldı.
Ayrıca yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedelleri de vergi istisnası kapsamına girecek.
Öte yandan Başkan Erdoğan 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar işverenlerin çalışanlarına yaptığı elektrik, doğal gaz ve su faturalarının 1000 liraya kadar olan kısmının vergiden muaf tutulacağını söyledi. Peki yapılan düzenlemelerin işveren ve işçilere ne gibi bir faydası olur? Dar gelirli çalışanlar ve işverenleri rahatlatır mı? Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili merak edilenleri uzmanlar değerlendirdi. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanının dün iki müjdeli haberi vardı. Birincisi işverenlerin çalışanlarına yemek adı altında vermiş oldukları bazı yemek kartları var. Bu yemek kartlarında sınır 51 TL'ye yükseltildi.
Bu işverenler tarafından çalışanlarına günlük yemek bedeli olarak verilen tutarlardır. Bu kartlara yükleniyor. Kartlar hem yemek yenen restoranlarda hem de bazı marketlerde geçebiliyordu kişiler bu kapsamda harcama yapabiliyordu.