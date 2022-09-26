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    • Ekonomi
    • 26.09.2022 22:29
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    • 26.09.2022 22:29
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    Çalışana fatura desteği ve yemek ücreti müjdesi nasıl fayda sağlayacak? İşte tüm detaylar...

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada işverenlerin çalışanlarına ödediği fatura desteği ve yemek ücretlerinin vergilendirilmesiyle ilgili bazı yeni düzenlemeleri duyurdu. Buna göre yemek ücretlerinde kart zorunluluğu kaldırılırken, fatura desteklerinde 1000 liraya kadar olan kısmın da vergiden muaf olacağı açıklandı. Peki düzenlemelerin vatandaşa ve işverene faydası ne? Dar gelirli çalışanlar ve iş verenler rahatlayacak mı? İşte detaylar...

    Çalışanlara fatura ve yemek ücreti müjdesi

    Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında işveren ve çalışanları ilgilendiren yemek parası, elektrik ve doğal gaz ücretleriyle ilgili yeni kararları açıklamıştı. Buna göre temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnası 34 liradan 51 liraya çıkarıldı.

    Ayrıca yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedelleri de vergi istisnası kapsamına girecek.

    Öte yandan Başkan Erdoğan 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar işverenlerin çalışanlarına yaptığı elektrik, doğal gaz ve su faturalarının 1000 liraya kadar olan kısmının vergiden muaf tutulacağını söyledi. Peki yapılan düzenlemelerin işveren ve işçilere ne gibi bir faydası olur? Dar gelirli çalışanlar ve işverenleri rahatlatır mı? Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili merak edilenleri uzmanlar değerlendirdi. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Cumhurbaşkanının dün iki müjdeli haberi vardı. Birincisi işverenlerin çalışanlarına yemek adı altında vermiş oldukları bazı yemek kartları var. Bu yemek kartlarında sınır 51 TL'ye yükseltildi.

    Bu işverenler tarafından çalışanlarına günlük yemek bedeli olarak verilen tutarlardır. Bu kartlara yükleniyor. Kartlar hem yemek yenen restoranlarda hem de bazı marketlerde geçebiliyordu kişiler bu kapsamda harcama yapabiliyordu.

        'ÇALIŞANLAR FİŞ GETİREREK FAYDALANACAK'
        Yeni düzenleme ile hem kapsam sınırı 51 TL'ye yükseltildi hem de yemek kartı kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Bu tutar vergiden muaf olduğu için yemek kartı kullanma zorunluluğu vardı. Bunun yerine çalışanlar işverenlerine fiş getirerek yemek kartı istisnasından faydalanabilecek.

        İşverenler hala vergiden muaf olmakla beraber sigorta primlerini yatırmaya devam edecekler. İşverenler çalışanlarına verdiği ayni ve nakdi yardımın tamamı ücrettir. Bu da aynen olarak çalışanlara verilen tutardır.

        '23 NİSAN'A KADAR VERGİ VE SİGORTA PRİMİ DIŞINDA'
        Yine ikinci bir müjdeli haber ise çalışanlarına işverenler tarafından elektrik, doğal gaz ve su faturalarına ilişkin 1000 TL'lik tutar. Çalışanlarına işverenler tarafından verilen aynı ve nakdi yardımların tamamı ücrete tabi olduğu için 1000 TL'lik tutar 23 Nisan'a kadar vergi dışı ve sigorta primi dışıdır.

        'ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK'
        Bu neyi sağlayacak. İşverenler çalışanlarına hayat pahalılığından dolayı yardım yapmak istiyorsa 1000 TL'lik bir yardım yapacak bu 1000 TL üzerinden gelir vergisi ve sigorta primi kesilmeyecek. Bir nebze de olsa çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek.

        Bir müjdeli haber de yurt dışında çalışan inşaat işçileri için vergi istisnası bu da bir paket olarak açıklandı. Tüm bunlar enflasyon karşısında çalışanların, sabit dar ve orta gelirlilerin ezilmemesi adına alınan önlemler olarak ön plana çıkıyor."

            BAKAN NEBATİ: ÇALIŞANLARIN RAHAT NEFES ALMASINI SAĞLAYACAK
            Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati dün Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyle ilgili olarak vergi yükünün bu kış boyunca kaldırıldığını duyurdu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

            "Bu gerek işverenlerimizi ama en önemlisi çalışanlara katkı sağlayacak bir düzenleme olacak ve enerjideki maliyetlerin yanında işverenler de buna katkı sağlayarak önümüzdeki kış çalışanların rahat nefes almasını sağlayacak bir adım atmış olacağız.

            İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödeyecekleri bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız.

            Vatandaşlarımız 20 yıldan bu yana AK Parti olarak karşılaştığımız her sorunları aşmakla birlikte nasıl fırsata çevirdiğimiz çok iyi biliyor."

            İTO'DAN YEMEK KARTI AÇIKLAMASI
            İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınması önerimizin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

            Yemek ödemelerinde yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının büyük bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, "Böylelikle yemek kartı nedeniyle oluşan komisyon masrafı ortadan kalkacak. Hem işyeri sahiplerinin maliyetleri azalacak, hem de çalışanlar ekstra zamlarla karşılaşmayacak. Bu durum enflasyonla mücadeleye de pozitif yansıyacak" dedi.

            İşveren ve çalışanlara yönelik yeni kararların İTO'nun 140'ıncı yılını kutladığı bir günde Başkan Erdoğan tarafından açıklanmasını anlamlı bulduklarını kaydeden Avdagiç, şunları söyledi: "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulmasını da isabetli bir karar olarak görüyoruz. Ayrıca yurt dışındaki inşaat, bakım, onarım gibi işlerde Türk işçi çalıştıranlar gelir vergisi ödemeyecek. Tüm bu düzenlemeler aynı zamanda işveren tarafından çalışanlarımızın daha fazla desteklenmesini de teşvik edecektir."

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            Haberler Ekonomi Çalışana fatura desteği ve yemek ücreti müjdesi nasıl fayda sağlayacak? İşte tüm detaylar...
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