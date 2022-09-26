Çalışana fatura desteği ve yemek ücreti müjdesi nasıl fayda sağlayacak? İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında işveren ve çalışanları ilgilendiren yemek parası, elektrik ve doğal gaz ücretleriyle ilgili yeni kararları açıklamıştı. Buna göre temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnası 34 liradan 51 liraya çıkarıldı.

Ayrıca yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedelleri de vergi istisnası kapsamına girecek.