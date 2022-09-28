Başkan Erdoğan’dan elektrik faturası müjdesi! Yüzde 25’i siliniyor!

ÇKS'YE KAYIT YAPTIRARAK, DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEKLER

Çiftçilerin aylık değil hasat yaptığında faturasını ödemesini öngören düzenleme kapsamında, borçları da taksitlendirilecek. Eski borçlar için de çiftçiye Ziraat Bankası'ndan 5 yıl vadeyle faizsiz kredi verilecek. Ayrıca elektrik faturasını ödemeyen ve cezaya giren çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olarak gübre, mazot gibi tarımsal desteklerin yanı sıra elektrik sübvansiyonlarından da faydalanamıyordu. Çiftçiler şimdi Ziraat Bankası ile kredi protokolü imzalayarak, bölgesinde görevli tedarik şirketi ile uzlaşmaya varmasının hemen ardından sisteme kayıt yaptırarak desteklerden de faydalanmaya başlayacak.