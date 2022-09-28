Başkan Erdoğan'dan elektrik faturası müjdesi! Yüzde 25'i siliniyor!
Başkan Erdoğan, çiftçilerin elektrik borçlarını ödeyebilmesi için tanınan fırsatları açıklarken, yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin biriken elektrik borçlarının faizi tamamen, anaparasının ise yüzde 25'ine kadar silinebilecek. Çiftçi bu şekilde kendisine fatura edilen 8 milyarlık borç yükünden kurtulacak.
Toplantıda çiftçinin enerji bedelinden kaynaklı faturalandırılan borcunun 8 milyar lira olduğu, kaçak kullanımlar da dahil edildiğinde elektrik borç tutarının 12 milyar lira olduğu gündeme geldi. Kaçak kullanım dahil bu rakamın 9 milyar lirasının Dicle EDAŞ'ın sorumlu olduğu Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te gerçekleştiği belirtildi.
ANAPARADAN YÜZDE 25 SİLİNECEK
Sabah'ta yer alan habere göre, Toplantıda borçların faizlerinin tamamının silinmesi kararı alınırken, Dicle EDAŞ'ın anaparadan da yüzde 25 indirime gideceği taahhüdü verdiği öğrenildi. Ayrıca diğer şirketlerinde borcu olan çiftçilerle ikili anlaşmalar yoluyla yine anaparalarında bu oranlarda borcu silebileceği de konuşuldu.
Öte yandan çiftçilere tanınacak kolaylıklar için dün Ziraat Bankası yetkilileri ile yine bir araya gelindi. Toplantıdan çiftçilerin bilgilendirilmesi maksadıyla büyük çaplı bir reklam kampanyası başlatılması planı çıktı. Bu kapsamda çiftçilerin kampanya hakkında doğru bilgilendirilmesi maksadıyla televizyon ve gazete reklamları, billboardlar, broşürler hazırlanacak.
ÇKS'YE KAYIT YAPTIRARAK, DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEKLER
Çiftçilerin aylık değil hasat yaptığında faturasını ödemesini öngören düzenleme kapsamında, borçları da taksitlendirilecek. Eski borçlar için de çiftçiye Ziraat Bankası'ndan 5 yıl vadeyle faizsiz kredi verilecek. Ayrıca elektrik faturasını ödemeyen ve cezaya giren çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olarak gübre, mazot gibi tarımsal desteklerin yanı sıra elektrik sübvansiyonlarından da faydalanamıyordu. Çiftçiler şimdi Ziraat Bankası ile kredi protokolü imzalayarak, bölgesinde görevli tedarik şirketi ile uzlaşmaya varmasının hemen ardından sisteme kayıt yaptırarak desteklerden de faydalanmaya başlayacak.
MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çiftçilere yönelik müjdeyi şu sözlerle duyurmuştu:
"Çiftçiler bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödeyebilecek. Ziraat Bankamız çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak. Çiftçilerimizin önceki dönemden kalan elektrik borçları için Ziraat Bankası vasıtasıyla kolaylık getiriyoruz. 5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek. Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, anaparadan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı."