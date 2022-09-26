Tarım sektörünün kalbi Turkuvaz’da atacak!

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Açılış konuşmasını Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın gerçekleştireceği zirvede özel oturumun konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olacak. Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde özel oturumun moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ile Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör yapacak.