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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde önemli açıklamalar
26.09.2022 11:19

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Son dakik haberi! 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirvede özel oturumun konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu. Zirvede önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati "Küresel gıda fiyatları Başkan Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum. "Küresel gıdada Erdoğan etkisi" değerlendirilecek." dedi. Nebati enflasyonla mücadele mesajı verirken, "Enerji ve gıda arz güvenliğini sağlayabilen güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

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