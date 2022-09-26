Son dakika: OECD Türkiye için 2022 büyüme tahminini yükseltti

OECD, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e yükseltti. Örgüt, haziranda yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide 2022 yılı için büyüme tahminini korudu.
ENFLASYON TAHMİNİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE
OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıkarıldı. 2023 yılı için tahmin ise yüzde 3,0 olarak bırakıldı.
OECD, tüketici enflasyonu için 2022 yılı tahminini aşağı yönlü revize etti. Buna göre, bu yıl için ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde 72,0'den yüzde 71,0'e çekildi.
Manşet enflasyona paralel olarak çekirdek enflasyon tahminlerinde de revizyona gidildi. 2022 yılı için gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları beklentisi yüzde 58,9'dan yüzde 56,1'e çekildi.
DÜNYA SAVAŞIN BEDELİNİ ÖDÜYOR
OECD, küresel ekonominin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile başlayan savaşın bedelini ödemekte olduğunu ve bu bedelin 2023 yılında daha fazla hissedileceğini bildirdi.
KÜRESEL BÜYÜMEDE ZORLU TABLO
Bugün yayınladığı ara dönem "Ekonomik Görünüm" raporunda savaşın sonucu olarak enerji ve gıda fiyatlarının önemli oranda arttığını, enflasyonist baskıların arttığını belirten OECD, küresel büyüme için 2022 tahminini korurken, 2023 beklentisini aşağı yönlü revize etti.