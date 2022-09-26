Son dakika: OECD Türkiye için 2022 büyüme tahminini yükseltti

OECD, tüketici enflasyonu için 2022 yılı tahminini aşağı yönlü revize etti. Buna göre, bu yıl için ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde 72,0'den yüzde 71,0'e çekildi.

Manşet enflasyona paralel olarak çekirdek enflasyon tahminlerinde de revizyona gidildi. 2022 yılı için gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları beklentisi yüzde 58,9'dan yüzde 56,1'e çekildi.