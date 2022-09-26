Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde önemli açıklamalar: "Küresel gıdada Erdoğan etkisi literatüre girecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin, diplomasi alanında uygulanan politikalarla küresel gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir aktör ülke konumuna geldiğini belirterek, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve liderliğiyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, yeterli gıdaya erişim problemi yaşayan birçok ülkenin önemli ölçüde rahatlamasını sağladı. Bununla birlikte 2022 yılı içinde 12 dolara kadar ulaşan buğdayın kile fiyatı, Tahıl Koridoru Anlaşması sonrasında yüzde 25'e varan bir düşüşle 8,4 dolara kadar gerilemiştir. Bu, kelimenin tam anlamıyla küresel gıda piyasalarında Erdoğan etkisidir'." dedi.

Bakan Nebati, Sabah gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "2. Türkiye Çiftçi Zirvesi"de yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu nedenle çiftçilerin, dünden bugüne kendilerinin her daim göz bebeği olduğunu söyledi.

Küresel salgın dönemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının, gıda sektörünün stratejik öneminin tüm dünya tarafından bir kez daha hatırlanmasını sağladığını anımsatan Nebati, "Ülkemizde tarımı geliştirmek ve çiftçilerimize daha iyi koşullar sunabilmek için projeler geliştiren, bu konuyu kendisine dert edinen tüm değerli konuklarımızla bugün, 2. Çiftçi Zirvesi çatısı altında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim." dedi.

Son 20 yılda Türkiye'nin her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ve bu sürece yakinen tanıklık eden sektörlerin başında da tarım ve hayvancılık sektörünün geldiğini belirten Nebati, sektörde bir yandan makineleşmenin hızlanırken, diğer yandan da verimlilik artışı ve ürün çeşitliliğinin sağlandığına hep birlikte şahit olunduğunu kaydetti.

Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış tarım ürünleri ihracatının 7,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını bildiren Nebati, "Bu, hepimizin ortak başarısıdır. Biz birlikten bereket doğduğuna inanan bir anlayışa sahibiz. Bu yüzden her konuda istişarelerde bulunuyor, birlik içinde ilerlemeye önem veriyoruz. İnanıyorum ki ortak ideallerimiz ve ortak gayretlerimiz ilerleyen dönemde beraberce çok daha güzel sonuçlar almamızın da önünü açacaktır." dedi.

&NBSP;"ÇİFTÇİLERİMİZE BÜTÇEDEN 39,2 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Tarım sektörünün stratejik önemi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması, verimliliğin artırılması ve refah artışının sağlanması amacıyla üreticileri kapsayıcı uygulamalarla desteklemeye devam ettiklerini aktaran Nebati, "Bu yaklaşımla geçtiğimiz yıl çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağladık. Bu sene de bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik. Birçok tarımsal üründe yeni alım fiyatları açıklayarak ve alım fiyatlarında bir önceki yıla göre önemli oranlarda artış yaparak üreticilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken, bugün tam 18 ürüne prim desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Bu sezon buğday ve arpada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatlarını yukarı yönlü revize ederek ekmeklik buğdayda yıllık yüzde 187, arpada yıllık yüzde 226 artış sağladıklarını kaydeden Nebati, ayrıca ürününü TMO'ya satan çiftçilere verilen tarımsal desteklere ilave olarak 2022 yılında buğday için ton başına 1.000 lira, arpa için 500 lira prim ödenmesini sağladıklarını bildirdi.

TMO'nun bu sezon önemli miktarda buğday ve arpa alımı gerçekleştirdiğini aktaran Nebati, TMO'nun diğer bazı tarımsal ürün alımlarının da devam ettiğini, kabuklu fındıkta yıllık yüzde 96, çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 108 seviyesinde artış yaptıklarını kaydetti.

ÇAYKUR'un yaş çay alım fiyatında yıllık yüzde 73 seviyesinde artış yaparak çay üreticilerini desteklemeye devam ettiklerini belirten Nebati, Türkşeker'in şeker pancarı alım fiyatında da yıllık yüzde 245 artış gerçekleştirerek pancar üreticilerinin yanında olduklarını söyledi.