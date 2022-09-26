Otomobilde alım fırsatı: Fiyatlar düşüşe geçti

0-3 YAŞINDAKİ ARAÇLARA YANSIDI

Otomobil fiyatlarındaki artışın tüm gelişmelerin etkisiyle 0-3 yaş aralığındaki otomobillere çok daha fazla yansıdığını söyleyen Erdem, "Tüketiciler araç fiyatlarına dikkat ederse, özellikle 8-10 yaş ve üstü lüks araç fiyatlarının, 0-3 yaşındaki otomobillere göre mantık çerçevesinde olduğunu görecektir. Basit bir örnekle 1 yaşındaki Renault Clio fiyatına 2012-2013 BMW 1 Serisi satın alınabiliyor. Belirli bir yaşın üstünde uygun birçok lüks araç alternatifi bulunuyor ve yürütme maliyetleri de eğer araç bakımlıysa yüksek değil, ortalama 3.000-6.000 TL aralığında bir periyodik bakım ücreti var. Daha yaşlı da olsa lüks otomobiller her zaman çok daha kaliteli olacaktır." yorumunu yaptı.