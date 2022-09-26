Otomobilde alım fırsatı: Fiyatlar düşüşe geçti

İkinci el ve sıfır kilometre araç pazarında son aylarda yaşanan gelişmeler fiyatlarda ani düşüşlere neden oldu. Sektör temsilcileri araç almanın tam zamanı olduğunu söylüyor.
ANİ DÜŞÜŞLER YAŞANDI
Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Hal böyle olunca otomobil fiyatlarında ani düşüşler meydana geldi.
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: İkinci elde son 3 ayda bir düşüş oldu. Her ne kadar son 3 ayda fiyatlar biraz düşmüş olsa da önümüzdeki 1 ay içerisinde fiyatların tekrar eski seviyesine geri geleceğini beklemekteyiz.
LÜKS OTOMOBİL DE DÜŞTÜ
Lüks otomobil fiyatlarında da yaklaşık yüzde 7-8 arasında düşüş oldu. Tüketici açısından şu anda yine bir alım fırsatı var gibi gözüküyor. Bunu tüketicilerin değerlendirmelerinin uygun olacağı görüşündeyim. Şu anda otomobil almak doğru zamandır. Çünkü bizim beklentimiz fiyatların tekrar yukarı çıkacağı yönündedir.