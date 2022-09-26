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    • Ekonomi
    • 26.09.2022 12:20
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    • 26.09.2022 12:50
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    Otomobilde alım fırsatı: Fiyatlar düşüşe geçti

    İkinci el ve sıfır kilometre araç pazaraından son dönemde atılan adımlar fiyatlara yansıdı. Hükümetin sıfır otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı getirmesinin ardından fiyatlarda kayda değer düşüş göze çarptı. Yüzde 12-15 arasında düşüşün yaşandığı piyasada, sektör temsilcileri eylül ayının araç alımı için doğru zaman olduğunu belirtti.

    Otomobilde altın fırsat: Fiyatlar düşüyor

    İkinci el ve sıfır kilometre araç pazarında son aylarda yaşanan gelişmeler fiyatlarda ani düşüşlere neden oldu. Sektör temsilcileri araç almanın tam zamanı olduğunu söylüyor.

    ANİ DÜŞÜŞLER YAŞANDI
    Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Hal böyle olunca otomobil fiyatlarında ani düşüşler meydana geldi.

    Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: İkinci elde son 3 ayda bir düşüş oldu. Her ne kadar son 3 ayda fiyatlar biraz düşmüş olsa da önümüzdeki 1 ay içerisinde fiyatların tekrar eski seviyesine geri geleceğini beklemekteyiz.

    LÜKS OTOMOBİL DE DÜŞTÜ
    Lüks otomobil fiyatlarında da yaklaşık yüzde 7-8 arasında düşüş oldu. Tüketici açısından şu anda yine bir alım fırsatı var gibi gözüküyor. Bunu tüketicilerin değerlendirmelerinin uygun olacağı görüşündeyim. Şu anda otomobil almak doğru zamandır. Çünkü bizim beklentimiz fiyatların tekrar yukarı çıkacağı yönündedir.

        ALIM FIRSATI ORTAYA ÇIKTI
        Tavsiyemiz tüketicilerinin eğer alım yönünde eğilimleri varsa bunu fırsata çevirmeleridir.

        6 AY İÇERİSİNDE RAHATLAMA
        Rusya, Ukrayna savaşı esasında çip krizinde etkili bir faktör oldu. Eğer bunun gibi kriz yaşanmazsa 6 ay içerisinde otomotiv piyasasının daha da rahatlayacağını düşünüyoruz. Zaten şu anda sıfır araçta bayilerde bir bolluk yaşanmaktadır. Sıfır araca ulaşma konusunda eskisi kadar zorluk yaşanmamaktadır.

        Sıfır araçların bollaşması haliyle ikinci el otomobil piyasasının da tekrar dengeye oturacağını bize göstermektedir. Bizlerin de beklentisi bir an önce ikinci el otomobil fiyatlarının stabil hale gelmesidir. Tüketicilerin de bizlerin de araca ulaşmasını ve fiyatların rahatlığını hissetmeyi umuyoruz.

            EYLÜL AYI İÇİNDE SATIN ALIN
            Öte yandan ÖTV'deki düzenleme beklentisi ile 6 ay/6 bin kilometre şartının etkisiyle ikinci el araç pazarında fiyatların gevşediğini kaydeden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Yaklaşık 3 aylık süre içinde ikinci el lüks otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 12-15 arasında bir fiyat düşüşü gözlemliyoruz. Bu tarz otomobil alacaklara tavsiyemiz, Eylül ayı içinde satın almaları, zira doğru zamandayız. Bakım masrafları da şehir efsanesine dönüşecek türden yüksek değil." açıklamasını yaptı.

            0-3 YAŞINDAKİ ARAÇLARA YANSIDI
            Otomobil fiyatlarındaki artışın tüm gelişmelerin etkisiyle 0-3 yaş aralığındaki otomobillere çok daha fazla yansıdığını söyleyen Erdem, "Tüketiciler araç fiyatlarına dikkat ederse, özellikle 8-10 yaş ve üstü lüks araç fiyatlarının, 0-3 yaşındaki otomobillere göre mantık çerçevesinde olduğunu görecektir. Basit bir örnekle 1 yaşındaki Renault Clio fiyatına 2012-2013 BMW 1 Serisi satın alınabiliyor. Belirli bir yaşın üstünde uygun birçok lüks araç alternatifi bulunuyor ve yürütme maliyetleri de eğer araç bakımlıysa yüksek değil, ortalama 3.000-6.000 TL aralığında bir periyodik bakım ücreti var. Daha yaşlı da olsa lüks otomobiller her zaman çok daha kaliteli olacaktır." yorumunu yaptı.

            SATIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMANDAYIZ
            Lüks veya standart bir otomobil satın alma düşüncesi olan tüketiciler için tavsiyelerde bulunan Erdem, "Eğer böyle bir kararınız varsa ertelemeyin, bazı lüks araçlarda yüzde 20'ye varan fiyat düşüşleri söz konusu oldu. Yıl sonuna kadar fiyatlarda bir gevşeme olmayacaktır, aksine tekrar yüzde 5-7 arasında bir fiyat artışı yaşanabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü otomobil satın almak için doğru zamandayız. Bakım masrafları da şehir efsanesine dönüşecek türden yüksek değil, yeter ki alacağınız otomobil bakımlı olsun." dedi.

                ÖTV'DE İNDİRİM BEKLENTİSİ YERSİZ
                Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, son 1,5 aylık dönemde, tüketici kanadında ÖTV'deki indirim beklentilerinin yüksek olduğunu ve pazarın negatif yönde etkilendiğini kaydetti.

                Karakaş, "ÖTV konusunda, kısa vadede hayata geçecek bir düzenleme ya da indirim beklentisinin artık yersiz olduğunu önemle belirtmek istiyoruz. Bugün hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarının en büyük problemi tüketici finansmanı tarafında, vatandaşların karşılaştığı yüksek faiz ve düşük vade. Merkez Bankası politika faizinin 2-3 katı kadar faizlerin sunulduğu bir ortamda tüketiciler otomobil satın almaktan doğal olarak vazgeçiyor. Sektörün tek çıkış yolu uygun faiz ve yüksek vade." dedi.

                KISA VADEDE GÜNDEME GELMEZ
                Karakaş, "Otomotiv sektörü maalesef son dönemde spekülasyonlara mahkum edilmiş durumda, sektörün dinamiklerini oynatacak birçok açıklama sürekli gündeme geldiği için fiyat istikrarı sağlanamıyor. Ağustos ayında siyasi söylem olarak dile getirilen ÖTV indirimi vaatleri toplumda yankı uyandırmıştı; herhangi bir sıfırlanma durumunun dünyada örneği olmadığı gibi ülkemizde de kısa ve orta vadede mümkün olmayacağını dile getirmiştik." ifadelerine yer verdi.

                    Karakaş, "25 milyonluk Türkiye otomobil pazarı da dahil olmak üzere genel çerçevede sektör negatif olarak etkilendi. Tüketici, hali hazırda devlet kanadından bir ÖTV indirimi beklentisi içine girmeye başladı ve 45-50 gündür bu süreç devam ediyor. Ancak ÖTV tarafında herhangi bir düzenleme ya da indirimin kısa vadede gündeme gelmeyeceği, tüketici tarafındaki beklentinin yersiz olduğunu önemle belirtmek istiyoruz." dedi.

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