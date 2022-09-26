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    • Ekonomi
    • 26.09.2022 10:25
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    • 26.09.2022 10:44
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    Hizmet ihracatı rekor kırdı: Yüzde 62 artış

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hizmet ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artış kaydederek 58 milyar dolara yaklaştı" dedi.

    Hizmet ihracatı rekor kırdı: Yüzde 62 artış

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hizmet ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artış kaydederek 58 milyar dolara yaklaşmış ve hizmetler dengesi 26,7 milyar dolar fazla vererek cari açığa olumlu katkı sağlamıştır. Bu yılın ilk 7 ayında da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artış kaydederek 42 milyar dolara ulaşmıştır. Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yılsonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Hizmet ihracatı rekor kırdı: Yüzde 62 artış
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