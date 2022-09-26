'Sıfır Atık'la ekonomiye 62 milyar TL'lik dev katkı! Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 yıl önce start vermişti

"Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma" amacıyla 5 yıl önce hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, bugüne kadar toplanan yaklaşık 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı, 26 Eylül 2017'de yapıldı.
5 yıl önce hayata geçirilen ve aşamalı olarak, mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerleri gibi atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulanan projenin, 2023'e kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Bakanlık, geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılması ve düzenli depolama oranının yüzde 65'e indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.