2022-2023 TOGG SEDAN, SUV fiyat listesi... TOGG ne zaman satışa çıkacak? Sonunda netleşti!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin üretilmeye başlamasına yaklaşık 1 ay kala, aracın fiyatı hakkında önemli bir açıklama geldi. Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde düzenleme yapıldığı günlerde, Togg'un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV dilimine yer alarak yaklaşık 910 bin TL'den satışa sunulabileceği tahminleri yapılmıştı. Bu tahminler, Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından doğrulandı. Özilhan'ın, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda, "Togg, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor" açıklamasının ardından, yerli otomobilin fiyatını rakipleri ile karşılaştırdık.
TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtılmasına artık sayılı günler kaldı. 29 Ekim'de Gemlik'te üretilmeye başlanacak elektrikli otomobil, 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa sunulacak.
Fakat, geçtiğimiz Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, Togg'un da fiyatı hakkında ip uçları veriyor.