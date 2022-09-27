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    • Ekonomi
    • 27.09.2022 09:31
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    • 27.09.2022 09:31
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    2022-2023 TOGG SEDAN, SUV fiyat listesi... TOGG ne zaman satışa çıkacak? Sonunda netleşti!

    Türkiye'nin vizyon projelerinden olan TOGG, bu yıl yollarla buluşacak. Yılın son çeyreğinde ilk seri üretim araçları banttan indirilecek. Togg, yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında yer alsa bile, Türkiye'de satılan neredeyse tüm elektrikli SUV modellerden daha erişebilir olacak. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte 2022-2023 TOGG SDAN, SUV fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    TOGG fiyatı ne kadar?

    Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin üretilmeye başlamasına yaklaşık 1 ay kala, aracın fiyatı hakkında önemli bir açıklama geldi. Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde düzenleme yapıldığı günlerde, Togg'un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV dilimine yer alarak yaklaşık 910 bin TL'den satışa sunulabileceği tahminleri yapılmıştı. Bu tahminler, Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından doğrulandı. Özilhan'ın, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda, "Togg, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor" açıklamasının ardından, yerli otomobilin fiyatını rakipleri ile karşılaştırdık.

    TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtılmasına artık sayılı günler kaldı. 29 Ekim'de Gemlik'te üretilmeye başlanacak elektrikli otomobil, 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa sunulacak.

    Fakat, geçtiğimiz Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, Togg'un da fiyatı hakkında ip uçları veriyor.

        Hatırlanacak olursa, yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu.

        TOGG FİYATI NE KADAR?

        Yeni mevzuata göre, Togg'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değerinin en fazla 700 bin TL olması durumunda, aracın perakende satış fiyatının da yaklaşık 910 bin TL olacağı söylenebilir.
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        Haberler Ekonomi 2022-2023 TOGG SEDAN, SUV fiyat listesi... TOGG ne zaman satışa çıkacak? Sonunda netleşti!
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