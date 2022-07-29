Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi ile 2 milyon hanenin 1 yıllık kullanımı kadar su tasarrufu sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.
Projenin, aşamalı olarak mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerlerinde, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu, atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulamaya geçirilmesi ve 2023'e kadar da bütün ülkeye yaygınlaştırılması, geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılması ve düzenli depolama oranının yüzde 65'e indirilmesi hedefleniyor.
Projeyle oluşan evsel atık miktarı 17 milyon ton iken 2020 yılında 32,3 milyon tona ulaştı. 2023'te ise bu miktarın 38 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor.
Proje kapsamında Türkiye genelinde 2017 Haziran'ından bugüne kadar 145 bin kurum/kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmasına başlandı.