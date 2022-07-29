Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi ile 2 milyon hanenin 1 yıllık kullanımı kadar su tasarrufu sağlandı

ATIKLARDAN 62,2 MİLYAR LİRA EKONOMİK KAZANÇ

Proje başlangıcından bu yana 20,4 milyon ton kağıt-karton, 5,4 milyon ton plastik, 2,3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal ve 5,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık Bakanlıktan lisans almış işletmelerce geri kazandırıldı.

Toplanan atıklardan, 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Ayrıca 195 bin ailenin bir yıllık enerji kullanımına eş değer 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin bir yıllık su kullanımına eşdeğer 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlanırken, 1 metre yüksekliğinde, 9 bin 288 futbol sahası genişliğine eş değer 69 milyon metreküp depolama alanından da tasarruf edildi.