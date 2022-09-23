İkinci el otomobil satışlarında bunu yapan yandı! Bakanlık 50 bin ilan belirledi! 300 bin lira ceza kesilecek

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesi15 Eylül'de başladı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatların önüne geçmek için yasal düzenleme ile 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirildi.
Bununla bereber ikinci el otoda kilometre ayarına kesilen ceza artırılıyor. İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin lira para cezası kesilecek.
Uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı galericiler 'devir' hilesine başvuruyor.