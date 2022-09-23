İkinci el otomobil satışlarında bunu yapan yandı! Bakanlık 50 bin ilan belirledi! 300 bin lira ceza kesilecek

300 BİN TL CEZA GÜNDEMDE

TRT'de yer alan habere göre, kabahatler kanununa göre ceza miktarı 8 bin lira. Bakanlık bu cezanın caydırıcı olması için çalışma yaptı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlale 300 bin lira ceza kesilmesi gündemde.