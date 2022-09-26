Beş büyükler İstanbul Havalimanı'na yenildi: 100 yıllık rakiplerine fark attı!

Açılalı 4 sene olan İstanbul Havalimanı yüz yıllık rakiplerine şimdiden fark attı. Pandemiden sonra toparlayamayan dünyanın en büyük havalimanları kayıp valizler, bozuk asansörler, uzayan kuyruklarla anılırken, İstanbul Havalimanı 2019'a göre en iyi toparlanma gösteren havalimanı oldu. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Genel Müdürü Olivier Jankovec, İstanbul Havalimanı'nda ocak-temmuz arasında yolcu sayısının 34.2 milyona çıktığını belirterek, "2019'a göre İstanbul Havalimanı'nda düşüş yüzde 11.5'te. Bu oran Londra, Paris, Amsterdam ve Madrid havalimanlarında neredeyse iki katı" dedi.
FRANKFURT İLK 5'E BİLE GİREMEDİ
İGA Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ile birlikte sohbet toplantısı düzenleyen Jankovec'in verdiği bilgiye göre, Londra Heathrow Havalimanı'nda yolcu sayısı ocak-temmuzda 32.3 milyon oldu. 2019'a göre küçülme yüzde 30.4. Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'na 30.8 milyon yolcu geldi. 2019'a göre hala yüzde 29.5 küçülme var. Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı 28.9 milyon yolcu kullandı. Küçülme yüzde 29.8. Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'na da ocak-temmuzda 27 milyon yolcu geldi, 2019'a göre yolcu sayısında küçülme yüzde 23.2'i buldu. Frankfurt Havalimanı'nın ilk beşe dahi girememesi dikkat çekti.
TÜRKİYE'DE BÜYÜME POTANSİYELİ VAR
Jankovec, Avrupa havalimanlarında gecikmeler, uçuş iptalleri ve grevler nedeniyle yaşanan krizi hatırlatarak, sektörün pandemi sonrası seyahat talebindeki patlamayı karşılamakta zorlandığını anlattı. Türkiye'nin başarısını öven Jankovec, pandemi sırasında çalışanlara sahip çıkılması ve devletin destekleri nedeniyle sıkıntı yaşanmadığını vurguladı. İGA CEO'su Kadri Samsunlu da Avrupa'daki havayolları ve havalimanlarının o süreçte personeli azalttığını, birçok kişinin sektörü terk ettiğini söyledi. Pandemi öncesinde son 20 yılda Türkiye'de yolcu sayısının yüzde 165, Avrupa'da ise yüzde 65 arttığını belirten Jankovec, "Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye'nin gelişme potansiyeli var. Nüfusa göre kişi başı uçuş sayısı oranı hala 2.2. Bu da büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Türkiye'de bu oran iki katına çıkabilir" dedi.