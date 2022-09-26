Beş büyükler İstanbul Havalimanı'na yenildi: 100 yıllık rakiplerine fark attı!





240 MİLYAR EURO YATIRIM GEREK

Avrupa'da enflasyon ve enerji maliyetleri nedeniyle ekonomik kriz yaşandığını, bir taraftan da jeopolitik risklerin devam ettiğini vurgulayan Jankovec, "Sonbahar sonrasında da belirsizlik var. İnsanlar daha az para harcamak istiyor. Avrupa'daki havalimanları 2019'a göre 2024'te ancak toparlayacak. Bu yıl düşüş yüzde 22 olur. 2023'te bu oran yüzde 10'a iner. 2024'te toparlanma başlar" mesajı verdi. Avrupa havalimanlarının finansal problemleri olduğunu da anlatan Jankovec, şöyle konuştu: "Son 2 yılda havalimanları 20 milyar euro gelir kaybı yaşadı. Devletlerin desteği sınırlı kaldı. Bu dönemde borçları 6 milyar euro arttı. Bunların da ödemesi olacak. Gelirleri 2019'a göre daha düşük. Yatırımları karşılayacakları finansal kapasiteleri yok. Gelirler borca gidecek. Yatırıma az para kalacak. Halbuki 2040'a kadar 240 milyar euro yatırım ihtiyaçları var. Bu yatırım gerçekleştirilmezse kapasite artışı yapamayacaklar."

2050'YE KADAR KARBON SIFIR

Havalimanlarında da 2050'ye kadar karbon emisyonlarının sıfırlanması gerektiğini söyleyen Jankovec, "Biz sertifikasyon programı başlattık. İGA, TAV, Antalya Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne bağlı 12 havalimanı taahhüt verdi" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir yakıtla ilgili yönetmelik çıkardığını anlatan Jankovec, "Şu andaki çözüm bu. Havayolu şirketleri bunu kullanacak. 2040'tan sonra elektrikli ya da hidrojen bazlı hava araçları çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.