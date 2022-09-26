Enerji Bakanlığı’ndan çığır açan projeler: Millet bahçelerinde yürüdükçe elektrik üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) geliştirdiği çevreci ürünler ile enerjide ve geri dönüşümde devrim yaratmaya hazırlanıyor. TEMSAN'ın geliştirdiği ürünler arasında yer alan BASTEM ile mekanik sıkışmayı gerilime dönüştüren diskler yardımıyla çok küçük miktarlarda da olsa elektrik üretilirken, cihazla adım başına 0,03 wat enerji üretiliyor. Şu anda prototipi üretilen cihazda hedef, bu cihazı liseler, üniversiteler, millet bahçeleri, yaya geçitlerinde kullanarak elektrik üretmek. TEMSAN, Ankara'da bulunan AR-GE merkezinde genç mühendisleri ile başta güneş enerjisi olmak üzere birçok alanda buluşlara imza atıyor. Bir grup gazeteciye AR-GE merkezini gezdiren TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, geliştirilen ürünleri tanıttı.