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PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"Petrol tarafında OPEC kararı sonrası bir hareketlenme oldu ama daha sonrasında geri çekilme enflasyon datasına yönelik beklentilerin tekrar olumsuz olacağı ve resesyon endişesinden kaynaklıdır.

ABD'nin faiz artırımlarında bir miktar şahinleşeceği endişesi ve resesyon endişeleri petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor.

Çin'deki kapanmalar kısmen etkili olsa da çok bariz bir şekilde fiyatların doğrudan etkileneceği bir gelişme değil gibi duruyor. Pandemi konusu artık çok sürpriz değil. İlk defa karşılaşılan gibi hızlı bir reaksiyon vermiyor. Buradaki durgunluk beklentisi tabi ikinci önemli bir haber akışı olarak takip edilebilmektedir.