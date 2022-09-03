Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.09.2022 06:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 06:37
    ABONE OL

    İkinci elde fiyatlar çakıldı! 15 Eylül'e günler kala araçlar fırsatçıların elinde patladı

    İkinci el araç satışına getirilen 6 ay/6 bin kilometre şartının ardından sıfır araç fiyatları 100 bin liraya kadar geriledi. Fiyatlar daha da düşecek beklentisi satışı engellerken, yönetmeliğin devreye gireceği 15 Eylül tarihine sayılı günler kala galericiler ellerindeki araçları satma telaşına düştü.

    İkinci elde fiyatlar çakıldı ama alıcı yok

    Galericiler 6 ay, 6 bin km şartı öncesi sıfır oto fiyatını 100 bin liraya kadar indirdi. Ancak 'düşüş sürecek' beklentisi satışı engelledi.

    15 Eylül itibarıyla araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kalırken, oto galericiler de ellerinde bulunan sıfır araçları satma telaşına düştü.

    Oto galeri sahibi Esat Aydın "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz.

        Aslında bu uygulamanın bayiden çıkarken yapılması lazım çünkü şahıslar bu aracı alıp satabiliyor. Şahıslardan bu araçları biz temin ediyoruz, bayiler zaten bize satış yapmıyor. Şahıslara bu yasa getirilmediği sürece bu olay devam edecek. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yıkım değil ihya! Kız Kulesi yeniden restore ediliyor
        Haberler Ekonomi İkinci elde fiyatlar çakıldı! 15 Eylül'e günler kala araçlar fırsatçıların elinde patladı
            SON DAKİKA