İkinci elde fiyatlar çakıldı! 15 Eylül'e günler kala araçlar fırsatçıların elinde patladı

Galericiler 6 ay, 6 bin km şartı öncesi sıfır oto fiyatını 100 bin liraya kadar indirdi. Ancak 'düşüş sürecek' beklentisi satışı engelledi.
15 Eylül itibarıyla araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kalırken, oto galericiler de ellerinde bulunan sıfır araçları satma telaşına düştü.
Oto galeri sahibi Esat Aydın "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz.