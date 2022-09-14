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    • Ekonomi
    • 14.09.2022 14:35
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    • 14.09.2022 14:35
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    THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi: Ay sonu hesaplara yatacak

    Son dakika haberleri... THY iştirak şirketlerinde çalışan şeflere 40, diğer görevlerde katkı sağlayan çalışanlara ise 30 bin TL ikramiye verileceğini açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün “Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz” dedi.

    THY’den çalışanlarına ikramiye müjdesi

    Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 11 milyar 375 milyon lira net kâr açıklayan THY, ikramiyelerin ay sonu yatacağını açıkladı.

    Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL Ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" dedi.

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