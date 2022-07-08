Petrol üretiminde yeni rekor! Türkiye gaza bastı! TPAO rakamı açıkladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk."
YENİ PETROL KEŞİFLERİ İÇİN SİNYAL VERDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret ederek, benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.
Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol keşfini açıkladığı Soysalı Mahallesi kırsalındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çukurova üretim sahasını ziyaret etti, TPAO yetkililerinden bilgi aldı.
Bakan Dönmez, Çukurova-1 Kuyusu'nun yakınına giderek bir işçinin petrol kuyusunun vanasını açarak numune almasını izledi, daha sonra pet şişeye doldurulan petrolü inceledi.
Gazetecilere açıklamada bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keşfini açıkladığı bu kuyularda süreci başlattıklarını, 2021 senesi eylülünde ilk sondajı tamamladıklarını söyledi.
O günden bu yana deneme ve test amaçlı üretimlerin sürdüğünü aktaran Dönmez, şöyle konuştu: "Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim."
Dönmez, sahadaki 2 kuyuda halihazırda fiilen üretim de yapıldığını, buralardan günlük ortalama 100-120 varil petrol çıkarıldığını bildirdi.