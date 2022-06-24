Adana'da vanalar açıldı kuyulardan petrol fışkırdı! En kalitelisi bulundu
Son dakika haberi... Adana Ceyhan'da bulunan "Çukurova 1" ve " Çukurova 2" sahalarında bulunan petrol yer altından çıkarılmaya başlandı. Daha önce yabancıların "petrol yok" diyerek kapattığı kuyularda bulunan petrolün en kaliteli cins olduğu öğrenildi. Vanadan akan petrol ilk kez görüntülendi.
24.06.2022 12:42 - Son Güncelleme: 24.06.2022 12:49
HALK HEYECAN İÇİNDE
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor.