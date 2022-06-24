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Haberler Ekonomi Adana'da vanalar açıldı kuyulardan petrol fışkırdı! En kalitelisi bulundu

Adana'da vanalar açıldı kuyulardan petrol fışkırdı! En kalitelisi bulundu

Son dakika haberi... Adana Ceyhan'da bulunan "Çukurova 1" ve " Çukurova 2" sahalarında bulunan petrol yer altından çıkarılmaya başlandı. Daha önce yabancıların "petrol yok" diyerek kapattığı kuyularda bulunan petrolün en kaliteli cins olduğu öğrenildi. Vanadan akan petrol ilk kez görüntülendi.

24.06.2022 12:42 - Son Güncelleme: 24.06.2022 12:49
Adana’da vanalar açıldı kuyulardan petrol fışkırdı! En kalitelisi bulundu

Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.

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Adana’da vanalar açıldı kuyulardan petrol fışkırdı! En kalitelisi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu.

Adana’da vanalar açıldı kuyulardan petrol fışkırdı! En kalitelisi bulundu

Bin 350 metrede bulunan petrollerden 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

Adana’da vanalar açıldı kuyulardan petrol fışkırdı! En kalitelisi bulundu

'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

Adana’da vanalar açıldı kuyulardan petrol fışkırdı! En kalitelisi bulundu

HALK HEYECAN İÇİNDE
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor.

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