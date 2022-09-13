Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.09.2022 14:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2022 14:31
    ABONE OL

    13 Eylül TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İl il arsa satış fiyatları...

    TOKİ arsa satışları hakkında aramalar yoğunlaşmaya başladı. 40 ilde 499 arsa satışı için Başkan Erdoğan "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor." ifadelerine yer verdi. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açık artırma usulüyle 40 ilde 499 arsa satışa sunulacak. Bu kapsamda gerekli detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İl il arsa satış fiyatları 2022!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARSA SATIŞI AÇIKLAMASI!

    40 ilde 499 arsa satışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan;

    "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

    TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde çevrim içi açık artırmayla satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

    Arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

        TOKİ SATIŞA SUNULAN ARSALAR NEREDE?

        Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

        Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

        40 İLDE 499 ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.

        Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan için ilk değil
        Haberler Ekonomi 13 Eylül TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İl il arsa satış fiyatları...
            SON DAKİKA