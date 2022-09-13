13 Eylül TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İl il arsa satış fiyatları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARSA SATIŞI AÇIKLAMASI!

40 ilde 499 arsa satışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.