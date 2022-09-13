TOKİ’den 1.600 - 2.240 TL taksitle 3+1 2+1 konutlar! Emekli, asgari ücretliye 20-180-240 ay vade! İple çekilen kampanya!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor ve güncel satış ihalelerini duyuruyor. Yıllardır kira ödemekten sıkılan ve kolay geri ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ güncel ilanlarını yakından takip ediyor, pek çok farklı ilde 2+1, 3+1 konut seçenekleri yer alıyor. Güncel kampanyaların yanı sıra TOKİ Sosyal Konut projesi için nefesler tutuldu. Proje kapsamında 250 bin konut inşa edilecek ve uygun taksitlerle asgari ücretliler, emekliler kolayca konut sahibi olacak. İşte tüm detaylar...