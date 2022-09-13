TOKİ'den 1.600 - 2.240 TL taksitle 3+1 2+1 konutlar! Emekli, asgari ücretliye 20-180-240 ay vade! İple çekilen kampanya!
2022 Eylül ayından itibaren yeni konut satış ihaleleri de gündeme geliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) farklı illerde sunduğu 2+1, 3+1 bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Özellikle %25 peşinat ile 120, 240 ay vade konut fırsatları yoğun ilgi görüyor, projeye göre bu peşinatlar ve vadeler değişiklik gösteriyor. Öte yandan Toplu Konut İdaresi tarafından hayata geçirilecek dev sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. 81 ili kapsayan projede detaylar belli oldu. Proje kapsamında 250 bin konut inşa edilecek.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor ve güncel satış ihalelerini duyuruyor. Yıllardır kira ödemekten sıkılan ve kolay geri ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ güncel ilanlarını yakından takip ediyor, pek çok farklı ilde 2+1, 3+1 konut seçenekleri yer alıyor. Güncel kampanyaların yanı sıra TOKİ Sosyal Konut projesi için nefesler tutuldu. Proje kapsamında 250 bin konut inşa edilecek ve uygun taksitlerle asgari ücretliler, emekliler kolayca konut sahibi olacak. İşte tüm detaylar...
TOKİ VE UCUZ KONUT KAMPANYASI! PROJEYE BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev proje kapsamında 250 bin konut inşa edilecek. Bunun yanında altyapılı arsa verilerek konutların inşası da sağlanmış olacak.
Türkiye'nin en büyük sosyal Konut projesi 13 Eylül'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin detayları belli olurken kira öder gibi ev sahibi olunacak.
ŞARTLAR BELLİ OLDU
Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.