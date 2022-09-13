Sektör temsilcilerinden TOKİ'nin sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklamalar: Fiyatları etkilememesi imkansız

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin özellikle dar gelirlilere ev sahibi olmaları açısından tarihi bir fırsat sunacağını kaydeden sektör temsilcileri, kampanya sayesinde satılık konut fiyatlarında yaşanan artışın frenlenebileceği, inşaatın 250 alt sektörle birlikte canlanacağı ve ekonomiye ciddi hareketlilik kazandırılacağı görüşünde.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelendirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanımın töreninde açıklamalarda bulundu.
Projeye ilişkin detaylar veren Erdoğan, ilk etapta 2 yıl içerisinde 250 bin konut ile altyapısı hazır 100 bin arsanın ve 10 bin iş yerinin teslim edilmesinin hedeflendiğini belirterek, 2+1 konutta taksitlerin 2 bin 280 liradan, 3+1'lerin ise 3 bin 187 liradan başlayacağını söyledi.
Erdoğan, 2023-2028 dönemindeki hedefin ise 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerini vatandaşlarla buluşturmak olduğunu bildirdi.
Aylık ödemelerin müstakil arsalarda 1.604 TL'den hisseli arsalarda 937 TL'den, iş yerlerinde ise 1.604 TL'den başlanacağı açıklandı.
Söz konusu sosyal konut hamlesinin özellikle dar gelirliler için çok önemli olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu kampanya sayesinde satılık konut fiyatlarında yaşanan artışın frenlenebileceğini, inşaatın 250 alt sektörle birlikte canlanacağını ve ekonomiye ciddi hareketlilik kazandırılacağını belirtiyor.
"FİYATLARDAKİ BASKIYI AZALTACAK"
MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlatılan tarihi konut kampanyasında fiyatların ve ödeme seçeneklerinin alım gücü düşmüş kesim için önemli olduğunu söyledi.
Taş, 2 yılda 250 bin, 5 senede ise 500 bin konutun üretiminin hedeflendiğini kaydederek, "Bu, ev sahipliği oranına pozitif etki eder. Nitekim son 15 yılda yüzde 67-68'lerden yüzde 57'lere kadar geriledi ev sahipliği oranı. Her kesimden ilk evini alana vergisel ve kredisel teşvikler sunulması başlatılan kampanyayı daha geniş kesimlere yayabilir ve etkisini de genişletebilir." diye konuştu.
Kampanyanın konut üretiminde yaşanan ciddi düşüşün ivme kazanmasına yardımcı olacağını dile getiren Taş, "Üretimin artması fiyatlardaki baskıyı azaltacaktır." ifadesini kullandı.