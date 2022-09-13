Sektör temsilcilerinden TOKİ'nin sosyal konut projesiyle ilgili flaş açıklamalar: Fiyatları etkilememesi imkansız

Projeye ilişkin detaylar veren Erdoğan, ilk etapta 2 yıl içerisinde 250 bin konut ile altyapısı hazır 100 bin arsanın ve 10 bin iş yerinin teslim edilmesinin hedeflendiğini belirterek, 2+1 konutta taksitlerin 2 bin 280 liradan, 3+1'lerin ise 3 bin 187 liradan başlayacağını söyledi.

Erdoğan, 2023-2028 dönemindeki hedefin ise 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerini vatandaşlarla buluşturmak olduğunu bildirdi.

Aylık ödemelerin müstakil arsalarda 1.604 TL'den hisseli arsalarda 937 TL'den, iş yerlerinde ise 1.604 TL'den başlanacağı açıklandı.

Söz konusu sosyal konut hamlesinin özellikle dar gelirliler için çok önemli olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu kampanya sayesinde satılık konut fiyatlarında yaşanan artışın frenlenebileceğini, inşaatın 250 alt sektörle birlikte canlanacağını ve ekonomiye ciddi hareketlilik kazandırılacağını belirtiyor.