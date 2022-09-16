Piyasalar son dakika: 14 Eylül Euro, altın, borsa, BTC neden düştü, yükselecek mi? İslam Memiş açıkladı: Altın neden düşüyor?

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 1,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,71 yükseldi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, gözler yoğun veri gündemine çevrilirken, makroekonomik verilerde ekonominin genel durumunun ne yönde ilerlediğine ilişkin ipuçları aranacak.

Halihazırda enerji krizi ve rekor seviyedeki enflasyonla mücadele eden bölgede, enerji krizinin genel üretim sistemini olumsuz etkilemesi ve maliyetleri daha da artırmasından endişe ediliyor.

Geçen hafta tarihte ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına giden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir adım atmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, geçen hafta son 20 yılın en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi güçlenmeye devam ediyor. Dün, günü yüzde 0,7 artışla 1,0122'den tamamlayan parite, yeni günde de yüzde 0,2 artışla 1,0140 seviyesinde bulunuyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,95 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne düşüşle başladı.

Asya borsalarında bugün Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsaları tatilden dönerken, risk iştahının sınırlı kaldığı dikkati çekiyor.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kısıtlayıcı önlemler alınmaya devam ederken, ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçleniyor.

Öte yandan, ABD'nin Çin'e yarı iletken çip ihracatına ilişkin yeni önlemler alacağı konusundaki haber akışı da risk iştahını olumsuz etkiliyor.

İki günlük tatilden dönen Güney Kore borsasında ise 3 Şubat'tan bu yana kaydedilen en güçlü yükseliş öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi yüzde 3,63 artışla 3.649,21 puana yükselerek kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.650,07'ye taşıdı.