Sözleşmeliye kadroda işlem tamam! 600 bin kişi geçecek! Takvim.com.tr taslak metin ve talepleri açıklıyor
Yaklaşık 600 bin sözleşmeli çalışanı kadroya geçirecek çalışmada teknik kısım tamamlandı. Çalışma sonrası bazı taslaklar belirlenirken, 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunuldu. Sözleşmeli çalışanlarla ilgili önümüzdeki hafta bir açıklama yapılması gündemde... Peki taslak metinde neler var? Kimler sözleşmeliden kadroya geçecek? Taslak metinde hangi tarihler geçerli? Sendikalar ne talep ediyor? Tüm detayları takvim.com.tr yazdı...
Milyonlarca vatandaşın beklediği yenilikler birbiri ardına gerçekleşiyor. 3600 ek gösterge sorunu çözülürken EYT ile ilgili çalışmalar da hız kazandı. Teknik çalışmanın ardından Aralık ayında kamuoyu ile belirlenen model paylaşılacak. Bu arada kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili de çalışmalarda da sona gelindi.
Oluşturulan çalışma grubu teknik çalışmalarını tamamlarken şimdi sendikalarla yapılacak görüşmeler ile taslaklara son şekli verilecek. Böylece tek taslak üzerinde mutabık kalınıp yasalaşma süreci başlatılacak.
HAFTAYA AÇIKLANABİLİR
Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik olarak kimlerin kapsama alınacağı da belirlenmiş oldu. Bazı taslaklar belirlenirken 16 maddeden oluşan talep dosyası da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Bu konuda görüşmelerin tamamlanarak önümüzdeki hafta açıklanması ve tasarının Ekim ayından sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." ifadelerini kullanmıştı. 3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasına da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Bu kapsamda Memur-Sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına sundu.
TALEPLERDE NE VAR
O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35 kişi. Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor.
Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan re'sen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı diğer memur konfederasyonlarında da gelecek talepleri ardından çalışmaya son şeklini verecek. Daha sonra kanun teklifine dönüştürülecek çalışma meclise sunulacak.