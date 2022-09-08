Sözleşmeliye kadroda işlem tamam! 600 bin kişi geçecek! Takvim.com.tr taslak metin ve talepleri açıklıyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği yenilikler birbiri ardına gerçekleşiyor. 3600 ek gösterge sorunu çözülürken EYT ile ilgili çalışmalar da hız kazandı. Teknik çalışmanın ardından Aralık ayında kamuoyu ile belirlenen model paylaşılacak. Bu arada kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili de çalışmalarda da sona gelindi.

Oluşturulan çalışma grubu teknik çalışmalarını tamamlarken şimdi sendikalarla yapılacak görüşmeler ile taslaklara son şekli verilecek. Böylece tek taslak üzerinde mutabık kalınıp yasalaşma süreci başlatılacak.