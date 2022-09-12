Yüzbinlerce sözleşmeli memur dört gözle bu kararı bekliyor! 565 bin sözleşmeli memuru ilgilendiren taslak metinde ne var? Yeni alınana 3 yıl modeli

Kamuda 3600 ek göstergenin ardından sözleşmeli reformu da hayata geçiriliyor. Kadro bekleyen, sayıları 565 bini aşan sözleşmeli personele yönelik düzenlemede son dönemece girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen hafta yaptığı açıklamada, sözleşmeli personel çalışmasını bitirmek üzere olduklarını belirtmiş, detayların bu hafta kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Çalışmada teknik kısmın tamamlandığı belirtilirken, detaylar merak konusu oldu.