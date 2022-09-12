Yüzbinlerce sözleşmeli memur dört gözle bu kararı bekliyor! 565 bin sözleşmeli memuru ilgilendiren taslak metinde ne var? Yeni alınana 3 yıl modeli
Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin heyecanla beklediği düzenlemede önemli viraja girildi. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın detaylarının bu hafta detayların açıklanması bekleniyor. Peki neler isteniyor? Taslak metinde neler var? İşte detayları
Kamuda 3600 ek göstergenin ardından sözleşmeli reformu da hayata geçiriliyor. Kadro bekleyen, sayıları 565 bini aşan sözleşmeli personele yönelik düzenlemede son dönemece girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen hafta yaptığı açıklamada, sözleşmeli personel çalışmasını bitirmek üzere olduklarını belirtmiş, detayların bu hafta kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Çalışmada teknik kısmın tamamlandığı belirtilirken, detaylar merak konusu oldu.
MEMUR-SEN NE İSTİYOR?
Sözleşmelilere yönelik düzenlemeye ilişkin Memur-Sen ile de görüşmeler gerçekleştirilirken, konfederasyon Bakanlık yetkililerine 16 maddelik taleplerini iletti. Süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmelilerin kadroya getirilmesini talep eden Memur-Sen; tayin, terfi, izin, yer değişikliği gibi hakların kadrolu kamu görevlileriyle eşitlenmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Geçici personel iken sözleşmeli personel pozisyonlarına geçen (4/C'den 4/B'ye) kamu görevlilerinin hizmet sürelerinin dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi de Memur-Sen'in talepleri arasında.
TASLAK METİNDE NELER VAR?
Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı metnin son hali merakla beklenirken, teknik hazırlıklarda ortaya çıkan alternatifli taslak metinler de ipucu veriyor. İşte taslak metinlerden bazı satır başları:
- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
- İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.
- 31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.
- Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak.