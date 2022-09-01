Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.09.2022 16:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2022 16:47
    ABONE OL

    Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ağustos 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül'de kiralara kaç TL zam gelecek?

    Her ay düzenli bir şekilde açıklanan enflasyon verilerinde gözler Ağustos ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından 5 eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Bu bağlamda milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki; 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?

    Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ağustos ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!

    Son dakika haberine göre ekonomisler 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak olan Ağustos 2022 dönemi enflasyon verileri öncesi tahminlerini açıkladı. Buna göre ekonomistlerin enflasyonla ilgili ortalama beklentisi yüzde 2,27 oldu.

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Moody’s’in ardından Goldman Sachs da revize etti
        Haberler Ekonomi Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ağustos 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül'de kiralara kaç TL zam gelecek?
            SON DAKİKA