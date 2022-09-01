Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ağustos 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül'de kiralara kaç TL zam gelecek?

Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ağustos ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!
Son dakika haberine göre ekonomisler 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak olan Ağustos 2022 dönemi enflasyon verileri öncesi tahminlerini açıkladı. Buna göre ekonomistlerin enflasyonla ilgili ortalama beklentisi yüzde 2,27 oldu.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.