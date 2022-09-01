Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ağustos 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül'de kiralara kaç TL zam gelecek?

Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ağustos ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!