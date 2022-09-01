EYT’li esnafa emeklilik hakkı! SSK'lıların yanı sıra Bağ-Kur'lular da heyecanlı bekleyiş başladı

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürerken, SSK'lıların yanı sıra Bağ-Kur'lular da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor. EYT'li Bağ-Kur'lular da kendilerine emeklilik yolunun açılmasını bekliyor. 1 Ekim 1999'dan önce sigortaya giriş yapan Bağ- Kur'lular 1 Haziran 2002 itibarıyla kadınlar için 20, erkekler için 25 tam yıl prim ödemelerinin dolmasına kalan süreye göre emekli olabiliyor. Emeklilik için de hem prim ödeme gün sayısının hem de yaşın dolması gerekiyor. Kadın için 55'e, erkek için ise 58'e varan yaş şartı bulunuyor. EYT'lilere yönelik çalışmalarda bu yaş şartının tamamen kaldırılması ya da yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi gündemde bulunuyor. Eğer yaş şartı tamamen kaldırılırsa kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primini tamamlayanlar hemen emekli olabilecek.
PRİMİ AZ OLANLAR
Ayrıca Bağ-Kur'lularda da SSK'lılar gibi kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999'da 15 yıl ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaş için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik uygulanıyor. Kadınlarda 56'ya, erkeklerde ise 58'e varan yaş şartı ortaya çıkıyor. EYT'lilere yönelik çalışmalarda kısmi emeklilikte yaş şartının esnetilmesi de gündeme gelebilecek. 5400 prim gününü tamamlamış sigortalılardan kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik imkanı sağlanması bir seçenek olarak bulunuyor. Eksik primlerin borçlanma ile tamamlanması da mümkün olabilecek. Doğum ve askerlik borçlanması primi yetersiz olanların yardımına yetişebilecek.
KAYDI OLMAYANLAR
Ayrıca Bağ-Kur'lulara yönelik bazı talepler de söz konusu bulunuyor. Geçmiş yıllarda vergi mükellefi olmalarına rağmen Bağ- Kur kaydı yaptırmayan sigortalılar, bu geçmiş günlerini borçlanma yaparak tescil ettirmeyi talep ediyor.