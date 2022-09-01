EYT’li esnafa emeklilik hakkı! SSK'lıların yanı sıra Bağ-Kur'lular da heyecanlı bekleyiş başladı





PRİMİ AZ OLANLAR

Ayrıca Bağ-Kur'lularda da SSK'lılar gibi kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999'da 15 yıl ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaş için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik uygulanıyor. Kadınlarda 56'ya, erkeklerde ise 58'e varan yaş şartı ortaya çıkıyor. EYT'lilere yönelik çalışmalarda kısmi emeklilikte yaş şartının esnetilmesi de gündeme gelebilecek. 5400 prim gününü tamamlamış sigortalılardan kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik imkanı sağlanması bir seçenek olarak bulunuyor. Eksik primlerin borçlanma ile tamamlanması da mümkün olabilecek. Doğum ve askerlik borçlanması primi yetersiz olanların yardımına yetişebilecek.