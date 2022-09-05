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    • Ekonomi
    • 05.09.2022 08:38
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    • 05.09.2022 08:39
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    5 Eylül TÜİK TEFE TÜFE kira artış zam oranı! Ağustos enflasyonu ile resmi kira zam oranını hesaplama! Konut ve dükkan zammı...

    TÜİK Ağustos 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı ve Eylül kira artış oranı hakkında araştırmalar arttı. TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki TÜİK Ağustos 2022 enflasyon oranı açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı 5 Eylül'de mi açıklanacak? İş yeri ve dükkan zammı...

    5 Eylül TÜİK TEFE TÜFE kira artış zam oranı! Ağustos enflasyonu ile resmi kira zam oranını hesaplama!

    TÜİK Ağustos 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı ve Eylül kira artış oranı hakkında araştırmalar arttı. TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki TÜİK Ağustos 2022 enflasyon oranı açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı 5 Eylül'de mi açıklanacak? İş yeri ve dükkan zammı...

    TÜİK AĞUSTOS 2022 TEFE TÜFE ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

    TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak Eylül ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden enflasyon verileri 5 Eylül 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

        AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

        Hükümet tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan kira artış oranı düzenlemeleri sonrasında, kira sözleşme yenilemeleri yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

        BAKAN BOZDAĞ DUYURMUŞTU

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerinde bulunmuştu.

        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        KONUT ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
        Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022
        Girdiğiniz Artış Oranı: %25
        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

        İŞYERİ ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
        Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2022
        TÜFE Kira Artış Oranı: %49,65 (Ağustos 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Temmuz 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)
        Kira Artış Tutarı: 4.965,00 TL
        Aylık Yeni Kira Tutarı: 14.965,00 TL
        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 179.580,00 TL
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        Haberler Ekonomi 5 Eylül TÜİK TEFE TÜFE kira artış zam oranı! Ağustos enflasyonu ile resmi kira zam oranını hesaplama! Konut ve dükkan zammı...
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