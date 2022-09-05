5 Eylül TÜİK TEFE TÜFE kira artış zam oranı! Ağustos enflasyonu ile resmi kira zam oranını hesaplama! Konut ve dükkan zammı...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Hükümet tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan kira artış oranı düzenlemeleri sonrasında, kira sözleşme yenilemeleri yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

BAKAN BOZDAĞ DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" ifadelerinde bulunmuştu.