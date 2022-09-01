CHP'nin ekonomi yönetimi milyarlarca dolar cari açık veren Ali Babacan'a verecek: "Eleştirdiğiniz Berat Albayrak 1.6 milyar cari fazla verdi"

İşte Tuna'nın bugünkü yazısı;

CHP Bank'ta maharet nerde?

Işıklar içinde yatası Levent Kırca'nın pardösünün cebine elini her attığında bitmez tükenmez şekilde para çıkardığı o meşhur skecini hatırlarsınız.

Hele ki "Keşke şöyle bir pardösümüz olsa" diye içinden geçirenler hiç unutmamışlardır.

Faizsiz, geri ödemesiz adeta "kişiye özel pardösü bank" sahibi olmayı kim istemez ki?

"Benim parada gözüm yok, zaten çok param var" diyenler bile en azından yoksullara dağıtmak, bedava sevap kazanmak için ister. Gerçi sevabın bedavası olmaz. Lakin ona bakacak olursak çok parası olup da parada gözü olmayanı da ben görmedim. Zira paranın da bir mantığı vardır: Azını sen kullanırsın, çoğu seni kullanır. Neyse burada keselim, konudan daha fazla uzaklaşmayalım.

Söz konusu Levent Kırca skecinde maharet pardösüdedir. Yani, pardösü gider, para da biter.

Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı Aram Gülyüz'ün yönettiği 1966 yapımı siyah beyazlı "Pantolon Bank" adlı filmde de üç aşağı beş yukarı konu budur...

Sadri Alışık'ın canlandırdığı yiyecek ekmek alamayacak kadar yoksul Hüdaverdi bir gün Allah'a dua eder, duası bire bin kabul olmuşçasına yırtık pırtık pantolonun cebine elini her attığında para çıkartır...

"Pantolon Bank"tan 20 yıl sonra aynı konu "Şalvar Bank" (1986) adıyla karşımıza çıkar. Evet konu aynıdır lakin senaristi değişir, Hulki Saner olur. (Konumuz intihal değildir abiler, takılıp kalmayalım.) Başrolde yine Sadri Alışık vardır. Taşı toprağı altın diyerek İstanbul'a göç eden, altında şalvar üstünde eski püskü ceketiyle köylü Reşit rolündedir.

Levent Kırca'nın mezkûr skecinin aksine her iki filmde de maharet melbusatta değil eldedir.

Öyle ki, Hüdaverdi'nin pantolonunu, Reşit'in şalvarını yakarlar ama sonuç değişmez.

He iki karakter de ellerini ceplerine attıklarında para çıkartmaya devam ederler.