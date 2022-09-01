Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.09.2022 09:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2022 09:41
    ABONE OL

    İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş! 6+6'nın etkisiyle elden çıkarmak için yarışa girdiler

    Sahibinden ve galeriden ikinci el otomobil piyasasında yeni yapılan 6+6 düzenlemesinin etkileri sürüyor. Sıfır araçlar için yapılan düzenleme al-sat yapanları piyasadan çekti. Bu durumun etkisiyle fiyatlarda da bariz bir düşüş meydana geldi. Peki ikinci el araçlarda düşüş sürecek mi? İkinci el otomobil fiyatları ne kadar olacak? İşte piyasa ile ilgili detaylar...

    İkinci elde düşüş! Elden çıkarmak için yarışa girdiler

    İkinci el otomobil piyasasında 6+6 etkisi devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Hal böyle olunca bir araçta 30 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar...

    KRİTİK TARİH 15 EYLÜL!
    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel: "Yüzde 5-7 gibi bir gerileme meydana geldi. 6+6'dan çok yaz sezonunun gelmesi, ÖTV ile ilgili yapılan açıklamalar tüketicide bir beklenti oluşturmuştu. 6+6 genelgesi de yayınlanınca piyasanın duraksadığı gözlemlemeye başlandı. Buna bağlı olarak fiyatlarda yüzde 5-7 arasında bir gerileme meydana geldi. Bu geçici bir süredir. Bizim tavsiyemiz bu süre içerisinde tüketicinin araba alım ihtiyaçlarını bir an önce karşılamasıdır.

    Evet sıfır araç ve ikinci el araçlar için bir alım tavsiyesi veriyoruz. Önümüzdeki günlerde sıfır araçlarla alakalı bu tedarikteki sıkıntı devam edecek. Bunun üzerine enerji maliyetlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Bunları üst üste koyduğumuzda görüntü sıfır araçların tekrar yükseleceği işaretini veriyor. Sıfır araçlar yükseliş ikinci el araç fiyatları da yükselmekte. Bu durağanlıkta tüketicilere tavsiyemiz araç amaları yönündedir.

    YAZ SEZONUNUN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE PİYASDA DÜŞÜŞLER SÜRER Mİ?
    Eylül ayından sonra tekrar araç fiyatları yükselişe geçebilir. Onun için 15 Eylül'e kadar bu durağanlıktan tüketicinin faydalanmasını tavsiye ediyoruz.

    500 BİN LİRALIK BİR ARAÇTA NE KADARLIK İNDİRİM OLDU?
    500 bin liralık araçta 25-30 bin lira civarında indirim oldu."

        ELDEN ÇIKARMA FURYASI
        Otomotiv Sektörü Temsilcisi Göksel Erkoyucu ise şu ifadeleri kullandı: "Karardan sonra bizim dış yatırımcı diye adlandırdığımız insanlar 6 bin km normal sıfıra göre değer kaybı yarattığı için beklenenin daha altında fiyatla araçlarını elden çıkarmak istediler. Yüzde 5-10 gibi indirimler piyasada var. Fiyatlar düştü demekten ziyade normalleşmeye başladı desek daha doğru olur.

        YAZ SEZONU KAPANDI. PİYASADA DAHA FAZLA GERİLEME OLUR MU?
        Bu işin sonucunda bir maliyeti var. Kar beklentisi düşüş sağlıyor. Maliyetin altında fiyat olmayacak. Sıfır km araç yokluğu hala devam ediyor. Eylül'ün 15'inden itibaren piyasanın hareketleneceğini düşünüyoruz. Fiyatların stabil derecede kalıp belki biraz da yükselmeye devam edebileceğini düşünüyoruz. 6 bin km bir fiyat indirimi getirdi ama arzdaki sıkıntı hala devam ediyor. Her ay yüzde 2-5 diliminde sıfır km araçlara zam geliyor. Bununda bir karşılığı olacaktır. Bizim hepimizin beklediği şu piyasanın stabil hale gelmesini hepimiz istiyoruz.

        BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE YENİ ARAÇ ALACAKLARA TAVSİYENİZ NEDİR? BEKLESİNLER Mİ, YOKSA ALSINLAR MI?
        Şu an özellikle nihai tüketici dediğimiz binici kesimin beklemesini gerektirecek durum yok. Bir dönem ÖTV indirimi gelecek mi diye bir söylem vardı. Maliye Bakanı böyle bir beklentiniz olmasın diye açıkladı. 6+6 düzenlemesi bir etkileşim yaptı ama kimse zararına arabasını vermek istemeyecektir. Şu an yaşanan durum nihai tüketici için bir alım fırsatı olabilir.

            3.05'LERDEN 2.75'LERDEN KREDİ VEREN BANKALAR VAR NE DİYORSUNUZ?
            Maliye Bakanımız en son açıkladığı karşılık ayırmayla alakalı bankalara yaptırımı vardı. Bankalar zaten faizlerini geriye çekmeye başladılar. Banka ismi veremeyeceğim tabi. 2.79'luk faiz oranı 2.15'lere kadar düştü. Bunun etkilerini görebiliyoruz.

            Bankalarda şöyle bir sıkıntı var evet oranlar düştü ama bir kısıtlama var. Bu açıkça söylenmese de 2.15'ten biz veriyoruz. 1 milyon lira, 500 bin lira veriyoruz diye bir kısıtlama var."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sivas’ta feci kaza!
            Haberler Ekonomi İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş! 6+6'nın etkisiyle elden çıkarmak için yarışa girdiler
                SON DAKİKA