İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş! 6+6'nın etkisiyle elden çıkarmak için yarışa girdiler

KRİTİK TARİH 15 EYLÜL!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel: "Yüzde 5-7 gibi bir gerileme meydana geldi. 6+6'dan çok yaz sezonunun gelmesi, ÖTV ile ilgili yapılan açıklamalar tüketicide bir beklenti oluşturmuştu. 6+6 genelgesi de yayınlanınca piyasanın duraksadığı gözlemlemeye başlandı. Buna bağlı olarak fiyatlarda yüzde 5-7 arasında bir gerileme meydana geldi. Bu geçici bir süredir. Bizim tavsiyemiz bu süre içerisinde tüketicinin araba alım ihtiyaçlarını bir an önce karşılamasıdır.

Evet sıfır araç ve ikinci el araçlar için bir alım tavsiyesi veriyoruz. Önümüzdeki günlerde sıfır araçlarla alakalı bu tedarikteki sıkıntı devam edecek. Bunun üzerine enerji maliyetlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Bunları üst üste koyduğumuzda görüntü sıfır araçların tekrar yükseleceği işaretini veriyor. Sıfır araçlar yükseliş ikinci el araç fiyatları da yükselmekte. Bu durağanlıkta tüketicilere tavsiyemiz araç amaları yönündedir.