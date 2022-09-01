İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş! 6+6'nın etkisiyle elden çıkarmak için yarışa girdiler

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 etkisi devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Hal böyle olunca bir araçta 30 bin liraya yaklaşan indirimler oldu. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar...
KRİTİK TARİH 15 EYLÜL!
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel: "Yüzde 5-7 gibi bir gerileme meydana geldi. 6+6'dan çok yaz sezonunun gelmesi, ÖTV ile ilgili yapılan açıklamalar tüketicide bir beklenti oluşturmuştu. 6+6 genelgesi de yayınlanınca piyasanın duraksadığı gözlemlemeye başlandı. Buna bağlı olarak fiyatlarda yüzde 5-7 arasında bir gerileme meydana geldi. Bu geçici bir süredir. Bizim tavsiyemiz bu süre içerisinde tüketicinin araba alım ihtiyaçlarını bir an önce karşılamasıdır.
Evet sıfır araç ve ikinci el araçlar için bir alım tavsiyesi veriyoruz. Önümüzdeki günlerde sıfır araçlarla alakalı bu tedarikteki sıkıntı devam edecek. Bunun üzerine enerji maliyetlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Bunları üst üste koyduğumuzda görüntü sıfır araçların tekrar yükseleceği işaretini veriyor. Sıfır araçlar yükseliş ikinci el araç fiyatları da yükselmekte. Bu durağanlıkta tüketicilere tavsiyemiz araç amaları yönündedir.
YAZ SEZONUNUN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE PİYASDA DÜŞÜŞLER SÜRER Mİ?
Eylül ayından sonra tekrar araç fiyatları yükselişe geçebilir. Onun için 15 Eylül'e kadar bu durağanlıktan tüketicinin faydalanmasını tavsiye ediyoruz.
500 BİN LİRALIK BİR ARAÇTA NE KADARLIK İNDİRİM OLDU?
500 bin liralık araçta 25-30 bin lira civarında indirim oldu."