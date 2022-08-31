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    • Ekonomi
    • 31.08.2022 10:01
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    • 31.08.2022 10:28
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    TÜİK 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı! Türkiye yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti

    Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.

    takvim.com.tr
    Büyüme rakamlarında rekor üstüne rekor

    Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

    Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

    GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

    TAHMİNLERİ AŞTI
    Önceki yıllara ilişkin büyüme verilerinde de revizyona gidildi. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

    Türkiye ekonomisinin 2011 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

    TÜRKİYE EKONOMİSİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,3 BÜYÜMÜŞTÜ
    Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 19,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 artış göstermişti.

        İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 59,7 ARTIŞ
        İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 88,1 artış gösterdi.

        İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022'de yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6'ya çıktı. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini öngörmüştü. Önceki yıllara ilişkin büyüme verilerinde de revizyona gidildi.

        İNGİLİZ THE ECONOMİST MANŞETE TAŞIMIŞTI: TÜRKİYE BUNU NASIL BAŞARIYOR?
        Koronavirüs salgını ve sonrasında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, küresel tedarik zincirlerinin bozulmasına yol açtı. Birçok ülkede Rusya kaynaklı enerji kesintileri nedeniyle yaşanan aksamaların yanı sıra hayat pahalılığı da göze çarpıyor.

        "YÜKSELEN ENFLASYONUN ORTASINDA BİLE EKONOMİ BÜYÜYOR"
        Çarkların dönmeyi sürdürdüğü Türkiye'de ise enflasyona rağmen ekonomik büyüme devam ediyor.

        Londra merkezli Economist dergisi, Türk ekonomisindeki görünümü, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." diyerek mercek altına aldı.

        "ŞİRKETLER ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMAYA ALIŞKIN"
        Derginin gerçekleştirdiği yayına katılan bir uzman, "Böylesi yüksek bir enflasyona rağmen, Türk ekonomisi güçlü bir şekilde büyümesini sürdürüyor." dedi.

        "Türk ekonomisi bu enflasyon karşısında nasıl büyüyebiliyor?" sorusuna verilen yanıtta, "Özellikle şirketler, bu tür parasal zorluklarla başa çıkmaya alışkın. Dolayısıyla çabucak uyum sağlayabiliyorlar." ifadeleri kullanıldı.

            BAKAN NEBATİ'DEN THE ECONOMİST'E CEVAP
            Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist'in Türk ekonomisine ilişkin yayımladığı değerlendirmeye cevap olarak "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin" açıklamasında bulundu.

            ERDOĞAN: DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN, ÜRETEREK BÜYÜYORUZ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayı başında yaptığı açıklamada, "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik. Dünya küçülürken, biz üreterek büyümeye devam ediyoruz." demişti.

            Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayanan Türkiye Ekonomi Modeli'nden taviz vermeyerek krizden pozitif ayrışma stratejisini dikkatle uyguladıklarını belirten Erdoğan, "Klasik dayatmaların dışında kalan bu programı başarıyla sürdürüyoruz." vurgusu yapmıştı.

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