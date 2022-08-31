Milyonlara sonbahar müjdesi! Gözler 10 alanda yapılacak düzenlemelerde

İCRADAKİ VATANDAŞA 30 MİLYARLIK DESTEK

Ekim'de yapılacak yasal düzenlemeyle vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek. Hazırlığı yapılan paketin ilk bölümü abonelikten kaynaklı borçlar ile ilgili. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Borçlu olunan şirketler, bu alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. İkinci bölümde ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar var. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Düzenleme 9 milyon dosyayı kapsayacak.