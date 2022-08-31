Milyonlara sonbahar müjdesi! Gözler 10 alanda yapılacak düzenlemelerde

Sonbaharda milyonları ilgilendiren düzenlemeler hayata geçirilecek. Başta kamu görevlileri olmak üzere çalışanlara yönelik önemli adımlar atılırken; abonelik, kredi, KYK borcu olanlara yönelik de düzenlemeler yapılacak. Konutta 3'lü dev hamle gerçekleştirilirken, gelirleri artıracak, EYT'lilere emeklilik yolunu açacak hazırlıklar hızlanacak. İşte milyonları bekleyen 10 düzenlemeden bazıları:
KONUTTA ÜÇLÜ HAMLE
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanacak projeyle gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Ayrıca Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. Üçüncü bir adım olarak da İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.
600 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO
Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin beklediği kadro çalışmasında sona yaklaşıldı. Sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek düzenleme, önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilecek. Düzenlemenin Ekim'de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili hazırlanan taslak metinlere göre; 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli pozisyonuna atanmaya hak kazanan çalışanlar yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.
MEVSİMLİK ÇALIŞANA TAM YIL
Hazırlıkları yapılan düzenlemelerden biri de mevsimlik işçilerle ilgili. Geçici işçilerin yılın belli bölümünde çalışmaları uzatılarak süre tam yıla çıkarılacak. Düzenlemenin Ekim'de Meclis'e gelmesi bekleniyor.