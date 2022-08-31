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    • Ekonomi
    • 31.08.2022 12:35
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    • 31.08.2022 12:36
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    Milyonlara sonbahar müjdesi! Gözler 10 alanda yapılacak düzenlemelerde

    Son dakika ekonomi haberleri! Çalışanlar, emeklilik bekleyenler, borcu olanlar, ev sahibi olmak isteyenler için sonbaharda önemli adımlar atılacak. Milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler yapılacak. Özellikle 10 alanda büyük gelişmeler söz konusu olacak. İşte sonbahar müjdeleri…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Milyonlara sonbahar müjdesi!

    Sonbaharda milyonları ilgilendiren düzenlemeler hayata geçirilecek. Başta kamu görevlileri olmak üzere çalışanlara yönelik önemli adımlar atılırken; abonelik, kredi, KYK borcu olanlara yönelik de düzenlemeler yapılacak. Konutta 3'lü dev hamle gerçekleştirilirken, gelirleri artıracak, EYT'lilere emeklilik yolunu açacak hazırlıklar hızlanacak. İşte milyonları bekleyen 10 düzenlemeden bazıları:



    KONUTTA ÜÇLÜ HAMLE
    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanacak projeyle gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Ayrıca Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. Üçüncü bir adım olarak da İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

    600 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO
    Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin beklediği kadro çalışmasında sona yaklaşıldı. Sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek düzenleme, önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilecek. Düzenlemenin Ekim'de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili hazırlanan taslak metinlere göre; 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli pozisyonuna atanmaya hak kazanan çalışanlar yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

    MEVSİMLİK ÇALIŞANA TAM YIL
    Hazırlıkları yapılan düzenlemelerden biri de mevsimlik işçilerle ilgili. Geçici işçilerin yılın belli bölümünde çalışmaları uzatılarak süre tam yıla çıkarılacak. Düzenlemenin Ekim'de Meclis'e gelmesi bekleniyor.

        700 BİN İŞÇİ YER DEĞİŞTİREBİLECEK
        Taşerondan kadroya geçen yaklaşık 700 bin işçinin yer değiştirme, eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları, çoğunluğu şoför kadrosundaki 42 bin personelin kadro konusu ve belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarına çözüm getirecek düzenleme üzerinde de Çalışma Bakanlığı'nda hazırlıklar sürüyor. Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de bu olacak.

        İNTÖRNLERE ASGARİ ÜCRET
        İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Ekim ayında Meclis'e sevk edilecek düzenleme ile son sınıf öğrencilerine 5 bin 500 lira ödeme yapılacak.

        KYK BORCUNA BÜYÜK KOLAYLIK
        KYK borcu olanlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde için yasal düzenleme yapılacak. 3.1 milyonu aşkın üniversite mezununun KYK borcunda faizler silinip sadece ana para ödenecek. Ekim'de Meclis'e sevk edilecek düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkmış olacak.

            İCRADAKİ VATANDAŞA 30 MİLYARLIK DESTEK
            Ekim'de yapılacak yasal düzenlemeyle vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek. Hazırlığı yapılan paketin ilk bölümü abonelikten kaynaklı borçlar ile ilgili. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Borçlu olunan şirketler, bu alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. İkinci bölümde ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar var. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Düzenleme 9 milyon dosyayı kapsayacak.



            EV SORUNLARI ARABULUCUYA TAŞINIYOR
            Arabuluculuk sistemi kapsamına alınacak uyuşmazlıkların kapsamına konut da alınacak. Kira alacakları, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku gibi alanlardaki uyuşmazlıklara arabulucular tarafından çözüm aranacak. Bu çalışmanın da Ekim'de Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.



            EYT'LİLERE EMEKLİLİK İMKANI
            Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan ekiple yürütülen çalışmalar hız kazandı. Yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanması planlanıyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede formüller sonbaharda şekillenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de maliyet hesaplarını gerçekleştirecek.



                ASGARİ ÜCRET HAZIRLIĞI
                2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında masaya oturacak. Hazırlıkları ise sonbahardan itibaren başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk-İş ve TİSK yetkilileri, yeni ücret için kolları sıvayacak.

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                Haberler Ekonomi Milyonlara sonbahar müjdesi! Gözler 10 alanda yapılacak düzenlemelerde
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