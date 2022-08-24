Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu yeni yatırım planını açıkladı! 5 yıl içinde 2 milyar dolar





BİN YENİ İSTİHDAM

Yatırımın ilk yarısının eylülde, kalanının yılbaşından sonra geleceğini belirten Kalyoncu, "İlk etapta 250-300 milyon dolar gelecek. Bankalara olan 810 milyon dolar borcun yarısını ödeyecekler. Elde edilen bu gelirin bir kısmıyla dünyanın tek entegre Kalyon PV'nin 1200 MW olan üretim kapasitesini 2200 MW'ya çıkaracağız. 1000 kişi daha istihdam edeceğiz. Yeni güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları yapacağız" dedi. Kalyon PV'nin 'süper teşvik' aldığı yönünde iddiaları da değerlendiren Kalyoncu, "Kalyon Holding'in gerek Karapınar GES, gerekse diğer üstlendiği projelerde kullandığı teşvikler, diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı. Ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisna, muafiyet ve iltimas yok" dedi.