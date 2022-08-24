Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu yeni yatırım planını açıkladı! 5 yıl içinde 2 milyar dolar

Sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine kadar birçok dev projeyi hayata geçiren Kalyon Holding, yatırımlara ara vermeden devam ediyor. Son olarak Abu Dabi merkezli İnternational Energy Holding ile stratejik işbirliğine imza atarak dikkatleri üzerine çeken Kalyon Holding enerjiye 5 yıl içinde 2 milyar dolar yatırıma hazırlanıyor. Önceki gün sohbet imkanı bulduğumuz Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ortaklıktan gelen tutarın son 3-4 yılda Türkiye'ye yapılan en büyük doğrudan yatırım olduğunu söyledi.
İDDİALAR YALAN
Gelen kaynakla birlikte enerjiye yatırıma odaklanacaklarını söyleyen Kalyoncu şöyle devam etti: "Yenilenebilir enerjide dünya oyuncusu olmak istiyoruz. Kendi sermayemizle bu zordu. Stratejik işbirliği bunu sağlayacak. Önümüzdeki 5 yılda enerji alanında 2 milyar doların üzerinde yatırım yapacağız. Ortaklık sadece Kalyon Enerji'ye ait projeleri (Konya-Karapınar GES gibi) içeriyor. Ortaya atılan gerçek dışı haberlerin aksine güneş paneli üreten 'Kalyon PV'de herhangi bir yurt dışı ortaklığı yok. HES'lere de ortaklığı yok. İşbirliği sadece Karapınar GES ve sonra enerji yatırımlarını kapsıyor. Birlikte yenilenebilir enerjide büyük işler yapacağız."
BİN YENİ İSTİHDAM
Yatırımın ilk yarısının eylülde, kalanının yılbaşından sonra geleceğini belirten Kalyoncu, "İlk etapta 250-300 milyon dolar gelecek. Bankalara olan 810 milyon dolar borcun yarısını ödeyecekler. Elde edilen bu gelirin bir kısmıyla dünyanın tek entegre Kalyon PV'nin 1200 MW olan üretim kapasitesini 2200 MW'ya çıkaracağız. 1000 kişi daha istihdam edeceğiz. Yeni güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları yapacağız" dedi. Kalyon PV'nin 'süper teşvik' aldığı yönünde iddiaları da değerlendiren Kalyoncu, "Kalyon Holding'in gerek Karapınar GES, gerekse diğer üstlendiği projelerde kullandığı teşvikler, diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı. Ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisna, muafiyet ve iltimas yok" dedi.