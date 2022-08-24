🏡 TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Batman 2+1, 3+1 Ciğerlo TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Batman Merkez, Ciğerlo mahallesi 908 adet konut, 3 Dükkanlı ticaret kapsamında üretilecek 276 adet konut satışa sunuldu. Başvurular 15 - 19 Ağustos 2022 tarihlerinde alındı. Gözler bir süredir kura günündeydi. Ve beklenen gün geldi. 24 Ağustos 2022 yani bugün 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası yapılacak. Peki TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ne zaman açıklanır? İşte Batman 2+1, 3+1 Ciğerlo TOKİ kura çekilişi CANLI izleme ekranı ve Youtube linki...