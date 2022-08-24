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    • Ekonomi
    • 24.08.2022 10:00
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    • 24.08.2022 10:00
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    🏡 TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Batman 2+1, 3+1 Ciğerlo TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube

    TOKİ'den beklenen duyuru geldi. Bugün Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası gerçekleştirilecek. Binlerce kişi 120 bin peşinat ve 2 bin TL'den başlayan taksit ödemeleriyle 2+1 , 3+1 daireleri alabilmek için başvuruda bulundu. Ankara'da yapılacak kura çekilişi TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak izlenebilecek. İşte TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Batman 2+1, 3+1 Ciğerlo TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki

    🏡 TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Batman Merkez, Ciğerlo mahallesi 908 adet konut, 3 Dükkanlı ticaret kapsamında üretilecek 276 adet konut satışa sunuldu. Başvurular 15 - 19 Ağustos 2022 tarihlerinde alındı. Gözler bir süredir kura günündeydi. Ve beklenen gün geldi. 24 Ağustos 2022 yani bugün 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası yapılacak. Peki TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ne zaman açıklanır? İşte Batman 2+1, 3+1 Ciğerlo TOKİ kura çekilişi CANLI izleme ekranı ve Youtube linki...

    TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

    TOKİ Batman Merkez Ciğerlo mahalleside proje kapsamında inşaa edilen konutlar için kura çekimi bugün gerçekleşiyor. Kura sonucunda isim listesi yayımlanacak. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

    KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Saat 11:00'da başlayacak ve canlı yayınlanacak olan çekiliş, TOKİ Başkanlığında gerçekleştirilecek.

    Kura sonuçları henüz açıklanmadı.
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        Haberler Ekonomi 🏡 TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Batman 2+1, 3+1 Ciğerlo TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube
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