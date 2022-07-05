İngiltere'nin dünyada finansman sağladığı en büyük GES yatırımı Kalyon Karapınar'a önemli ziyaretçi

Yerli ve yabancı finans kurumlarından sağlanan 812 milyon dolarlık finansman ile toplamda 1 milyar dolar yatırım bedeli bulunan Türkiye'nin teknolojisi yerli ilk güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), bu yılın sonunda 1350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasitesine erişecek.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALMASINA KATKI SAĞLIYOR

Kurulu güçte Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise sayılı güneş santralleri arasında bulunan Kalyon Karapınar GES; 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacı karşılamasının yanı sıra Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azalmasına da önemli bir katkı sağlıyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri olan Kalyon Enerji'nin Konya'da kurmuş olduğu Karapınar GES, Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olmakla birlikte, işletmeye alınmış olan 900 MW panel kurulu gücü ile Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali unvanına da sahip oldu.